港股直擊 中國財經

內地股市個別發展，上證指數三連升，續創逾兩個月高，收市報3191點，升5點或0.18%，成交1675.24億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘110.06億元，用19.94億元或15.3%。

方大特鋼(600507.SH)升6%，為表現最好「滬股通」股份；招商銀行(600036.SH)升5.7%。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:44PM，額度餘95.48億元，用9.52億元或9.1%。