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今日 14:52 港股直擊 即巿股評

大和:看好嘉里物流擴展網絡 上調目標價

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大和資本   嘉里物流(00636)

評級：跑贏大市->跑贏大市

目標價：11.8元->12.6元(較前收市價11.70元有7.7%潛在升幅)

大和資本發表報告指出，嘉里物流的物流網絡及服務擴展符合預期，加上2017年出售資產後，擬派特別股息，故重申「跑贏大市」評級及提高目標價6.8%至12.6元。

該行表示，今年6月公司收購獨立國家聯合體的貨運集團Globalink logistics DWC LLC 51%股權後，嘉里物流可透過這平台，將貨運網絡擴展至中亞，及把握「一帶一路」令中歐貿易增加的商機。

另外，嘉里物流最近於中國浙江省慈谿市開設營運中心，提供貨倉服務去迎合大量的網購，尤其是「雙十一」節的需求。大和預期嘉里物流與阿里巴巴的合作，有助於在中國市場獲得額外的收入。同時，嘉里物流亦計劃將北京朝陽區的貨倉搬到較偏遠的地區，以節省成本。

公司管理層稱，目標在未來2至3年，把股本回報率由現時約8%，提高至10%，部份將透過擴展物流服務網絡。與此同時，管理層稱2017年約22億元的資本開支將用作國際貨運的潛在收購項目上。嘉里物流於3月份出售亞洲空運中心的股權，將錄得1.7億元的一次性盈利，當中3成，公司擬於今年作特別股息派送。

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