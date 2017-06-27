即巿股評 港股直擊

今日發生近年罕見的細股集體洗倉，在習主席來港慶廿周年回歸下，不難令人聯想到「洗太平地」。今日中午消息傳言滿天飛，版本主要有三：一）David Webb「50隻不能買的港股」名單曝光後，某莊家線融資出問題致令財困，最後被迫斬倉；二）證監會將某莊家的證券牌照吊銷；三）傳出港交所日前提交提案，為激活創新企業，建議將現有1元以下兼質素低劣的殭屍股退市。

以上傳言只有第一個較有可能性，而在2002年的「仙股事件」後，監管層對退市機制改革構想一定會小心處理，不可能再提出「一刀切」退市方案，相信即使要做也會給予一定的緩衝期，又或有預警提示及分階段實施。無論如何，證監會雷厲風行是值得支持，希望有一天可一洗港股「老千股樂園」污名。

由於牽連甚廣，一般散戶根本難以分辨哪些只屬殃及池魚，故此今日當然不宜做任何「執死雞」動作。揀股首重基本因素，甚麼毫子仙股較每股NAV有大折讓都是股場「偽術」，這都是因為公司頻繁抽水，谷大股本，不斷攤薄，股價向下炒的結果，切忌上當。

說回大市，6月至今仍未走出26090至25557點區間之前，任何走勢都沒意思，習主席就算送大禮亦與相信與粵港澳大灣區發展有關居多，股市未必有大刺激，本月尚餘三個交易日，宜作壁上觀，等7月出現方向再作部署。

羅崇博 (杜比)