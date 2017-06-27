即巿股評 港股直擊

噚日大市終止四連跌，恒指一口氣收復10日(25764)同20日線(25826)，急升201點。不過今日只係靠穩，暫時二萬六成為阻力，除非突破兼企穩，否則結算前繼續玩幾百點波幅，而唔會有太大升幅或跌幅。恒指略為高開39點，之後曾倒跌16點，見過25856點半日低位，最多升過57點半日高位25930點。至於國指今日跑輸大市，半日跌22點，報收10508點。

騰訊(00700)旗下手遊業務又報捷，今早再強勢破頂，高見288.4元，半日升1.2%或3.6元，報收287.6元。明明隔晚納指見腳軟，但今日港股呢邊啲科網股，喺騰訊帶領下表現唔錯，除咗股王破頂，瑞聲(02018)亦重返紅底股行列，最高見101.5元，半日收100元，能否保住呢個身份，當然要睇埋下半場。阿Man愛股之一嘅舜宇光學(02382)，連日節節上升屢創新高，今日再升至74.3元上市新高，半日報收73.05。其他科網股表現唔錯，資金始終留戀呢個強勢板塊。至於內險股同內銀股偏軟，唔少高開低走，創完新高後回落，兼且半場倒跌，若非騰訊勁升，大市應該連呢廿點升幅都冇埋。

吉利(00175)宣布將買賣單位由每手5000股改為1000股，減低最低消費，可以受埋多散戶玩，股價又創上市新高16.46元，半日股價升4.6%，報收16.24元，係半日升幅最大藍籌。至於噚日被一招魔笛追魂唱起嘅中銀香港(02388)，今日續創上市新高37.95元，半日就企住呢個位高收，兩日合共急升一成。

雖然今日指數仍錄得些少升幅，但望見股份升跌比例又唔開胃，上升股份僅440隻，下跌股份又逾千隻。再望埋個跌幅榜，當然知道係細價股股災，頭廿大跌幅股，最輕傷都跌三成，跌幅冠亞季軍全部插水九成以上，真係冇乜幾可。股仔急挫唔出奇，但咁多隻跌幅都咁大，當然有景轟，想知今日細價股股災內裡乾坤，留意《信報》明日嘅《金融街密語》。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)