港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數個別走，道指終止4連跌。港股昨日急升201點、一舉收復10天線和20天線後，今早反覆靠穩，升勢受制26000點水平。

恒指高開39點，開市後表現反覆，曾倒跌16點，見25855點半日低，之後再抽升57點，見25929點半日高，明顯受制兩萬六。恒指中午收報25894點，升22點或0.1%，大市成交額377.98億元。

國企指數報10508點，跌22點或0.2%。

A股偏軟，滬指跌0.09%；深成指跌0.15%。

重磅藍籌股支撐大市，騰訊(00700)高見288.4元創上市新高，半日升1.3%。滙控(00005)升0.6%；昨日獲大摩唱好、本周四將除息的中銀香港(02388)亦再創上市新高，半日升3%。另外，吉利(00175)每手買賣單位擬改細至1000股，半日升4.6%。個別金融股偏軟限制大市升幅，建行(00939)跌0.5%；工行(01398)跌0.2%；市場憧憬「債券通」，惟港交所(00388)跌0.3%。

焦點板塊

手機零件股：今早表現兩極，昨日回購50萬股的瑞聲科技(02018)創6月7日復牌以來新高，半日升2.5%，成交額3.94億元。舜宇光學(02382)創上市新高，半日升0.6%；信利(00732)升0.4%。不過，丘鈦科技(01478)創上市新高後倒跌3.8%；連日破頂的比亞迪電子(00285)回吐2.9%。

細價股：半日收市前細價股爆出小股災，當中多隻名列「股壇長毛」David Webb於5月15日發表的「50隻不能持有的港股」一文中，跌幅最大的有：漢華專業服務(08193)挫94.7%，成交額過億；中國集成(01027)挫93.9%；雋泰控股(00630)挫91.4%；中國投融資(01226)挫88%；中國錢包(00802)和美捷匯控股(01389)挫約87.6%；中國置業投資(00736)挫81%；品質國際(00243)挫84.8%。

焦點股份

南方航空(01055)：股價今早受壓，半日跌3.5%，報6.54元。其A股(600029.SH)跌3.31%。集團擬配發新AH股集資最多127億人民幣。

科通芯城(00400)：股價急挫，曾見3.88元創近兩年半新低，亦即創遭狙擊後新低，半日跌10.7%，成交額1.48億元。

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