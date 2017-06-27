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今日 12:17 港股直擊 即巿股評

恒指半日升22點 吉利升近半成

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隔晚美股個別發展，道指升逾百點後回軟，收市微升14點。港股昨日收復10天線和20天線後，今早表現反覆靠穩，暫時受制26000點水平。

恒指高開39點，開市後表現反覆，曾倒跌16點，見25855點半日低，其後拗腰倒升57點，見25929點半日高，仍受制於兩萬六關口。恒指窄幅上落，半日高低波幅約74點，中午收報25894點，升22點或0.09%，大市成交額377.98億元。

國企指數報10508點，跌22點或0.21%。

藍籌股方面，吉利(00175)宣布，將於下月18日起，把每手5000股股份更改為1000股股份，從而改善股份流通量。股份抽升4.64%，報16.24元，為表現最好藍籌。

中銀香港(02388) 昨日獲大摩唱好，急升逾6%後，今早再創上市新高，半日升3%。

南方航空(01055) 擬配股集資最多127億人民幣，股價受壓，今早跌3.5%，報6.54元。其他中資航空股，東航(00670)無升跌; 國航(00753)則跌0.75%。

手機零件股個別走，瑞聲科技(02018)重返紅底股，一度高見101.5元，升4%，創6月7日復牌以來新高，半日則升2.51%，報100元。盈喜後走高的丘鈦科技(01478)，昨日飆升8.9%後，今早出現回吐，半日跌3.83%。

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