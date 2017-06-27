即巿股評 港股直擊

噚日大市開市之後一度向下行，惟其後到下半場2點05分左右，恒指5分鐘圖上呈現「圓底」，且5分鐘圖見SlowSTC(14,3)出現超買，不過大市未有即時出現突破，反而吽吓吽吓，吽咗一個鐘頭之後一支比較大嘅陽燭出現升穿咗條「圓底」頸線；同時喺呢一個鐘頭內恒指都沿住條50分鐘線(5x10線)向上而行，喺一片大好形勢之下實在難以看淡，恒指熊(60321)都係收喺櫃筒底好啲。

再睇埋隻新地(00016)Call(15224)，日線圖上見新地嘅SlowSTC(14,3)準備底位反彈，再吼5分鐘圖見SlowSTC(14,3)出現超賣時，就係送(15224)落場嘅好時機。拆番開新地5分鐘圖，就會見到噚日11點55分至到下晝1點15分，SlowSTC(14,3)都係處於嚴重超賣嘅狀態，即係話當你上半場趕唔切入貨，食完個飯都仲可以準備喺下半場入貨，嗰段時間(15224)輪價介乎0.162至0.17，拉個平均數0.166元計，依家10點11分，(15224)報0.173元，都叫做有7格可以落袋。

轉個鏡頭又睇返個市，噚日恒指最高做過25875點，收復20天線後，今日再升過，形態上成支燭企高過20天線(25826點)，同時喺日線圖上恒指形成咗一個「小雙底」，勁線水平大約喺26020至26030點呢度。依家10點21分，恒指做緊25904點，即係話仲有100點鬆啲大市就完成「小雙底」形態之餘仲貼近勁線，按目前日線圖見SlowSTC(14,3)同MACD都處於較低位嘅狀態，即使大市升多百零點，仍然有向上再彈嘅空間。

再睇恒指牛熊證街貨圖，依家10點25分，基於恒指回升咗兩日(計埋今日暫時點數)，按恒指現價報25918點計算，現價與熊證嘅距離較牛證距離近。以熊證26100至26199點重貨區計算，同現價只係相差281點嘅距離，但可食到期指張數就有2179張期指。如以牛證25500至25599點呢度最近而又屬於第二重貨區(有相當於812張期指)計算，大市要向下行418點先到。好明顯依家個勢係大市由現價開始向上行嘅話，比向下行較為有利。恒指牛(61056)，收回價25158點，跳過晒牛證重貨區，且有38倍槓桿，可小注落場。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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