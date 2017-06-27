訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:36 港股直擊 即巿股評

【異動板塊】瑞聲創復牌新高 舜宇又破頂

放大圖片

個別手機零件股升勢未疲，近日走勢相對落後的瑞聲科技(02018)曾升4%，見101.5元創6月7日復牌以來新高，現升3%，成交額3.05億元。

集團昨日回購50萬股。

舜宇光學(02382)高見74.3元創上市新高，現升1.4%，成交額1.05億元。丘鈦科技(01478)高見7.6元創上市新高，最新倒跌1.6%。。

另外，高偉電子(01415)升1.8%；信利(00732)升1.4%；通達(00698)升1.2%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。