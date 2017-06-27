個別手機零件股升勢未疲，近日走勢相對落後的瑞聲科技(02018)曾升4%，見101.5元創6月7日復牌以來新高，現升3%，成交額3.05億元。
集團昨日回購50萬股。
舜宇光學(02382)高見74.3元創上市新高，現升1.4%，成交額1.05億元。丘鈦科技(01478)高見7.6元創上市新高，最新倒跌1.6%。。
另外，高偉電子(01415)升1.8%；信利(00732)升1.4%；通達(00698)升1.2%。
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