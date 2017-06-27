即巿股評 港股直擊

恒指昨天高開高走，全日波幅155點。恒指收報25871點，升201點或0.79%，成交金額681.93億元。國指收報 10530點，升100點或0.96%；上證收報3185點，升27點或0.87%。三項指數都向好，當中以H股走勢轉佳。

恒指以陽燭收市，重上10 SMA及20 SMA，但仍未能突破25500至26100的橫行區間。

中國財政部公布，1至5月國有企業利潤總額10376.3億元，同比增長25.5%。《中國證券報》引述MSCI亞太區研究總監謝佂儐指出，中國積極考慮MSCI有關大幅上調或完全取消「滬港通」及「深港通」每日交易額度限制的建議。

中國聯通(600050.SH)發出澄清公告，指未與任何潛在投資者簽署過具約束力的框架協議等文件，回應媒體報道有關阿里巴巴(BABA US)和騰訊(00700)等投資者將參與認購公司發行的股票的消息；料消息也會對中國聯通 (00762)帶來影響。

美國5月份不含飛機的非國防資本品訂單下降0.2%，預估為增長0.4%，整體耐用品訂單下降1.1%，降幅大於預期。資本產品投資下降，或會拖累第二季經濟增速。美股三大指數個別發展，今早亞太股市個別發展，夜期及ADR上升，料恒指可高開，阻力參考在26000水平。

個股介紹：

中國神華(01088)的主要業務為從事煤炭生產與銷售、電力生產與銷售、煤炭的鐵路、港口和船隊運輸、煤制烯烴等業務。

中國煤炭運銷協會公布，秦皇島煤炭價格升至每噸579元人民幣，庫存跌至530萬噸。最新報道指，發改委堅決抑制煤炭價格過快上升，原則上動力煤成交價格不多於每噸570元人民幣，若超過上限，企業仍然可以調高價格，必須提前3至5天與發改委溝通。受消息帶動，中國神華股價向好。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。