港股直擊 即巿股評

港股昨日反彈兩百點，中止四連跌走勢，重上20天線之上，市場憧憬中央送大禮，短期若成交配合，恒指有力重上兩萬六水平。

隔晚周一美股三大指數個別發展，道指終結四連跌。道指收升14點，報21409點；科技股走低，納指跌0.29%，報6247點。科技股板塊今年以來升幅超過20%。聯儲局前主席貝南奇發表演講，認為美國經濟擴張周期已進入第九年，暫時看不到有結束的徵兆。市場觀望今晚聯儲局主席耶倫發表言論。

銀行股造好，摩根士丹利、高盛和摩根大通的股價均有所上漲。推動銀行股上漲的原因是，意大利政府稱其已經達成了一項協議，為維持威尼托銀行(Veneto Banca)和意大利維琴察大眾銀行(Banca Popolare di Vicenza)這兩家地區性銀行提供支持，從而提振歐洲銀行股走高，而美國銀行股也追隨其升勢。

紐約期油升0.9%，報每桶43.38美元。分析師預測，上周美國原油庫存可能大幅下降，原因是墨西哥灣地區的一場熱帶風暴導致生產暫時中斷。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價普遍上升。滙控(00005)ADR折合港元計收報68.5元，較本港上日收市升0.35元。中移動(00941)ADR收報83.28元，升0.18元。騰訊(00700)ADR收報284.99元，升0.99元。國壽(02628)ADR收報24.38元，跌2仙。隔晚油價喘穩，中石化(00386)ADR收報6.23元，升3仙；中石油(00857)ADR收報4.85元， 跌2仙；中海油(00883)ADR收報8.53元，跌1仙。

ADR港股比例指數報25933，較周一恒指收市升61點或0.24%。恒指昨日午後最多升205點，高見25875點，收報25871點，升201點或0.8%，中止4連跌走勢。周末為本港回歸二十周年，國家主席習近平將於本周四(29日)至7月1日訪港，市場憧憬期間中央送大禮，公布支持本港經濟的政策。恒指短期阻力為6月9日高位26090點，支持位參考本月暫時低位25557點。

內地方面，市場關注上午9時半公布的5月工業企業利潤，早期跡象顯示按年增速將進一步放緩，前值為增長14%。另外，中國總理李克強出席在大連舉行的第十一屆夏季達沃斯論壇開幕式並發表致辭。

焦點股份

吉利汽車(00175)：公布擬將股份每手買賣單位由5000股，更改為1000股，下月18日起生效。吉利昨日股價急升4.6%，報15.52元。

越秀地產(00123)：公布以總代價4.48億元(人民幣‧下同)出售一籃子位於廣州市荔灣區的商舖，總建築面積約1.12萬平方米，預期出售事項錄得除稅後收益約1.6億元。

工行(01398)及新華保險(01336)今日舉行股東大會。