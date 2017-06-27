即巿股評 港股直擊

經過幾番波折，A股於上周三終於在第四次闖關中成功，獲准納入MSCI新興市場指數，惟如上期所言，相信此消息對中港股市的中長期發展有利，但對短期實質幫助不大，畢竟暫時只初步佔比只有0.73%。消息公布後，期指(連同昨天)的表現和市場的預期反應不一，仍然維持和前周的走勢一樣，大部分時間都只是徘徊於254-25800點之間，進入了一個反覆待變的局面，這可能源於半年結、即月的期指結算(本周四)及七一臨近的關係，大戶及各基金也盡力希望能保持此水平過渡有關，因此未能數天相信市況波幅應該有限，而新的方向很大機會於六月後才會出現。

展望七月，於七月上旬中，暫時預期可能會對市況帶來重要影響的國際大事不多，而較需要關注的主要是國家主席習近平於本周訪港及美國公布六月份的議息會議記錄，而當中大家都必需留意的是，習主席會否為慶祝香港回歸廿周年而帶來一些刺激香港經濟的禮物，因這可能會對長、中更甚短線的香港市場走勢有著深遠且重要的影響，更或可成為期指開展下一個升浪的重要催化劑。

技術分析方面，隨著昨天的回升，期指收市重上了25800點水平，同時亦成功收復了十天移動平均線，暫時收於各條主要平均線之上，話雖如此，不過因期指最近的指數與十天移動平均線的差距不大，且十天和廿天的移動平均線的差距亦越趨接近，因此除非期指於未來升或跌離該兩條移動平均線，否則一時的升或跌穿確實意義不大，相反，50天移動平均線卻因此變成了重要的啓示。另外，在各個主要的技術指標，如RSI、MACD及隨機慢步指數中，皆亦未有出現明顯的趨勢訊號；再加上，近期大市在成交額偏低(上周日均成交額只有706億)的情況下，反映市況暫時動力仍不足夠，維持反覆待變的機會甚濃。現時，除非期指之後收市成功升穿本月的高位25952點的話，後市則可看好；相反，如期指收市跌穿25400點的話，則反映調整並未完成，後市再向下的機會大增，不過幅度應該不會太多，在25000點左右應該會有不俗的支持。

策略方面，因本月市況的走勢，筆者覺得真正波幅應該會於下個月內出現，不過短期的方向則要視乎未來期指作出向上或向下突破為先。因此，如期指未來於收市價能升穿25952點的話，建議可考慮開倉做7月Long Call26800點，期權金成本為大概40點左右，如跌穿25400點便要考慮止蝕；相反，如期指未來收市價跌穿25400點的話，因筆者認為是次調整的空間不會太大且調整後便會再向今年目標28621點進發，所以不建議開Long Put倉，反而應待低位開始儲倉以迎接調整後之升浪，各投資者可待期指回調至25000點樓下開倉做7月Long Call25800點，期權金成本為40-50點左右，如跌穿24600點便要考慮止蝕。

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編按：作者 陳晧廉，證監會持牌代表，現職外資金融機構，從事金融行業超過10年，醉心研究以小博大之機率，以輸有限贏無限的買入期權工具在股市搵食，80後，在求學時已沉迷投資研究，曾是香港大專生「外匯模擬投資比賽」始創推手之一。