即巿股評 港股直擊

本周四為期指結算，所以周一至周三大戶需要進行轉倉。坊間有兩種說法，轉倉期會較波動。另一種說法，是轉倉期會出現一個窄幅區間，所以轉倉期會很牛皮。誰對？誰錯？筆者紀錄了十年的轉倉期，可以分三種：一種是轉倉期大市在數百點內波動，整體而言是牛皮的，不過日內卻可以突升突跌百多點，於區間上下震盪！第二種是轉倉區間極窄幅牛皮。第三種，是轉倉期呈單邊市走勢。首兩種轉倉模式，往往可以用突破區間的方法來操作。第三種，對後市有啟示作用。

坊間有一說法，轉倉期抽高是開淡倉，不利後市。筆者把轉倉期的數據統計後，認為這個抽高大戶開淡倉的說法，並不可靠。為了方便大家易於找尋圖表對照比較，筆者只選取近年例子來說明。2013年6月出現單邊大跌，不過步入轉倉期6月25日至6月27日，便由19426點反彈上20713點，抽高了1300點的轉倉區。絕對滿足抽高開淡倉說法的條件﹗不過2013年7月最終高見22000點，且在高位收市。

近月也出現相同的情況！今年4月24-26日的轉倉期，也由23958反覆上升至24638，共680點的轉倉區，而且在連升多月，步入5窮前，唱淡之風四起，結果5月高見25818，所以大戶抽高開淡倉的說法不成立，結果正好相反。十年數據反映抽高轉倉，對下月走勢利好的機率極高。

20天線成關鍵？一錯又再錯！

另一個近日困擾散戶的說法，便是大市仍受制20天線云云，甚至要上企20天線2天至3天才確認。這個說法本身便是誤用移動平均線，亦不具數據去支持，什麼是企穩3天，而不可以一出現突破便操作。用2017年1月5日為例，升穿20天線，如閣下等3天來確認，指數已升穿20天線三百多點了。3月16日升穿20天線第4天見頂，4月25日升穿20天線4天後整固。事實上當升穿20天線後2-3天，往往指數已有點短線超買時才追入，是一個危險的操作方法！用計量分析的角度，均線上下穿梭，並不是安全的操作區間，因為均線穿梭本身是大幅度受到短線的隨機因素影響！

從統計學的角度，20天移動平均線，本質便是20天收市價的平均值，既是平均值，在其之上或之下，都是正常現象，眾數在20天平均線上下密集出現，本是正常現象！相信不少朋友在初入股場時，都曾被坊間對移動平均線的應用，感到困擾！20天移動平均線既是用收市價來計算出來，為何大家會認為穿越均線會有啟示性？

筆者在前篇分析中指出，6月大機率在25800之上結算，現時維持觀點，操作上現時可待升穿現貨25950時買入7月的期權長倉，筆者會選用Long Call 25800。如沒有觸發買入訊號便不要提早入市，跌穿25500時可減持手上好倉，待下次訊號再進行操作。如仍在25500-25950之間運行，便觀望為上，不宜用這麼窄幅的區間中炒作了。

而即使本周大市抽升，6月的月波幅仍是極細，或許有朋友會認為是大市牛皮無力的表現，但從30年數據來看，這卻是一個長線升市的訊號！本周末的分析文章，再跟大家分享。

編按:作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。