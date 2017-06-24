今日 19:27
重要通告
港股直擊
東英金融投資(01140)公布，截至今年3月底止，全年盈利1.88億元，按年增長3.26倍，每股盈利10.15仙，派末期息4仙。
期內，收益1.02億元，上升2.45倍。
港股偏弱恐斷十年最長升浪
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金融的利益衝突
任志剛
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互信蕩然無存
林日彥
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油挫加元反強 港股回氣再衝
信析
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騰訊吃透娛樂社交生態圈
方立祺
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網絡假人暗藏商業目的
StartupBeat
A-shares’ inclusion to MSCI to help China in more ways than one
Jiang Han｜ EJ Insight
探討聯儲資產負債表正常化進程
祈連活(John Greenwood)
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財富管理
最新版中國高鐵復興號今日首發
時事脈搏 ｜ 今日 10:04
【盤房來料】債券通即使落實 港股亦未必升硬
港股直擊 ｜ 今日 13:00
意大利救助兩地區銀行 損失或達1480億
國際財經 ｜ 今日 08:19
開市焦點:本周期結格局待變 留意內房股
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港股甫開升過百點 中銀香港破頂
港股直擊 ｜ 今日 10:03
陳家強:難測金融危機會否重臨
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【輪證贏家】恒指熊採短線策略
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騰訊創上市新高 港股突抽升近200點
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高田申請破產保護
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