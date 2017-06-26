港股直擊 即巿股評

港股本周將迎來期結和半年結，恒指連跌4日後，今日反彈逾200點，重上廿天線水平，不過大市成交未見配合，全日成交額不足700億元。

恒指高開57點，甫開曾僅升50點，見25720點全日低，其後發力收復10天線(約25759點)，半日升153點後回落，中午升98點，午後突破上午高位，一舉突破20天線(25816點)，最多升205點，見25875點全日高。恒指收報25871點，升201點或0.8%，中止4連跌走勢。大市今日上升股份比例為55%，下跌股比例為45%。

全日成交額681.93億元，較上日增加約23.88億元。本周為上半年最後一周，周四(29日)為即月期指結算日；周五(30日)為半年結。另外周末為本港回歸二十周年，國家主席習近平將於29日至7月1日訪港，而本港政府亦將於7月1日換屆。

國企指數收報10530點，升100點或1%。

恒指即月期貨收市升175點或0.68%，報25812點，低水60點。

A股顯著高收，滬指升0.87%；深成指升1.65%。兩市成交額約4393億元人民幣。

歐洲三大股市最新續向上，法國股市升近1%；美國道指期貨最新升61點，報21399。

藍籌股方面，騰訊(00700)高見285元創上市新高，收市升1.4%，報284元。金融股造好，友邦(01299)升1%；滙控(00005)升0.5%；建行(00939)、工行(01398)和中行(03988)升約1%；平保(02318)創近兩年新高，收市升1.5%。另外，吉利(00175)升4.6%；神華(01088)升2.1%。相反，中移動(00941)跌0.4%；恒安(01044)跌1%；蒙牛(02319)跌1.4%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

內房股：銀監會主席郭樹清表示，要落實差別化住房信貸政策，堅決抑制部分地區的房地產市場泡沫。另外，洛陽市近日亦推限價措施。不過內房股今早無視調控因素，多股跑出。萬科(02202)曾升3.4%，收市升2.1%，其A股連續兩日漲停；碧桂園(02007)獲高盛上調目標價，股價升3.4%；龍湖地產(00960)獲野村升目標價至20元，並列入該行首選股，股價急升7.7%；華潤置地(01109)升3.2%；融創中國(01918)升5.9%；中國金茂(00817)升2.8%，連升第7日；SOHO中國(00410)以27.56億元人民幣(約31.42億港元)出售上海虹口的商業大廈，股價升4.3%。

濠賭股：瑞銀早前發表報告，指澳門賭收(GGR)增長持續強勁，看好板塊表現，把第二季及全年賭收按年增長預測分別上調至20%及14%，又預計6月賭收按年增長約16%至22%，並上調多隻濠賭股目標。濠賭股全線向上，銀娛(00027)升2%；新濠國際(00200)升2.9%；金沙中國(01928)升1%；永利澳門(01128)升2.2%；美高梅中國(02282)和澳博(00880)升約0.8%。

手機零件股：延續近日強勢，舜宇光學(02382)再創上市新高，收市升2.6%；丘鈦科技(01478)亦再創上市新高，急升8.9%，集團早前發盈喜料中期多賺逾倍。中興通訊(00763)創逾一年半高，收市升4.3%；比亞迪電子(00285)再創上市新高，收市升2.3%。另外，藍籌瑞聲科技(02018)升1.6%；通達(00698)升3.9%，信利(00732)升1.1%。

航空股：國際油價連跌第5周，為近兩年來最長跌勢，外圍油價最新在亞洲時段反彈約1%。中資航空股造好，國航(00753)急升5.9%，為表現最好國指成分股；南航(01055)創超過一年半新高，收市升4.5%；東航(00670)升3.5%。另外，國泰(00293)升0.7%。

焦點股份

中銀香港(02388)：獲大摩唱好，把目標價由38元上調21%至46元，而2018年目標價更睇50元，維持「增持」評級。該行預期中銀香港未來三年撥備前盈利，累計將可錄兩成高速增長。中銀香港股價今早高見36.95元，創上市新高，收市升6.3%，為升幅最大藍籌。另外，中銀香港將於周五(30日)除息。

金界控股(03918)：股價反彈17.9%，報4.02元，成交額1.18億元。集團上周五收市後公布，控股股東「經審慎考慮市場反應後」決定同時行使兩批換股債，完成後增持至65.42%擴大後已發行股本。集團控股股東原本擬行使TSCLK綜合設施之2.75億美元可換股債，而NagaCity Walk可換股債不會同時行使，令第二批行使價調節後，便宜很多，令潛在攤薄效應加大，花旗隨即把集團評級直接降至「沽售」。

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