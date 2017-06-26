港股直擊 即巿股評

承接上周五(6月23日)話題，今日續談「倍升」一詞對投資者的意義。前文末表示從2015年8月4日持有華訊(00833)歷時近22個月後，終見其成了「倍升股」。同時筆者也不諱言在2015年8月份共分析18隻股份，除了華訊，還有三隻成了「倍升股」，暗示有14隻未能成功。若以最高升幅為兩成或以上作分界線，則當中有四隻表現欠佳，佔18隻之中的22.22%，大概是十隻當中有兩隻表現欠佳。我亦留下一道問題：「如此分析結果，到底有甚麼啟示呢？」

務要掌握股價規律

倘若投資者正是遇上欠佳的兩隻股份而一直守候，無可避免會感到非常失望。因此，筆者看法是投資者難以掌握所選股份能否變為「倍升股」，但只要能大致掌握某類股份的價格規律，肯定可以選上「倍升股」，只是數量多寡的差別。分散投資是一個不俗的切入點，但不宜側重投放資金在某一兩隻股份之上，應是小注買入多隻，並觀察兩個月，可大致知道那些股份值得繼續持有，那些需要沽出，同時考慮是否要對部份股價走勢不俗的股份加注，方能提升整體的回報率。

談倍升的不足之處

以「倍升」為目標的不足之處在於沒有考慮時間性，今日集中談另一重點。除了時間性，「倍升」也沒有提及注碼之事，這只是買入價跟現價的差距，跟實際所賺金額未必有關。以今年4月7日分析的閩信集團(00222)為例，若於5月8日或之前買入股份可取得供股權，按供股比例為10供3，即要買入10手股份才可收到3手供股權，才能確保後者手數完整。當然也可考慮於5月22日供股權(臨時代號：02965)交易首日才進場，當日開報0.049元，此價的成交量不足5萬份，就是可投入資金不足2450元，雖然當日最高價為1元，但成交量卻不足5萬份，實際較有可能沽貨的高位為0.6元，較0.049元的升幅是11.24倍，幅度相當驚人，不過真實於此價沽貨的供股權價值僅3萬元而已，扣除投入資金及交易成本，並考慮到實則於0.049元能買入是不足5萬份供股權，所以淨收益極有可能少於2.7萬元，對實際改善生活質素的意思可謂微不足道！

歸納對倍升的看法

因此，「倍升」的意義不僅在於幅度之上，還在於時間性及注碼分布，所以就算一種投資或投機工具有倍升的潛質，然而也要考慮你能安心投放多少注碼在其中。例如買入牛熊證，若投資者手上的資本有10萬元，到底有多少人敢一注買入10萬元呢？因為大家會明白不幸看錯市，買牛證後遇上大跌市；或是買熊證後遇上大升市，加上為了取得高槓桿(隨時可以是50倍或以上)而買入現價與回收價接近的牛熊證，「打靶」的機會極高，若連行使價亦告失守，屆時便會輸掉所有本金，這顯然不是讓人可投放大比例資本的投資工具。當然，投放比例多寡，也與投資者對該工具的了解程度和操作熟練度有關，所以「倍升」嚴格來說只是一個辭彙，而能否對投資者產生意義，則與個人是否對投資重視、投放時間多寡，以及能否對市場的本質加以揣摩，有莫大關係。

聶Sir

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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