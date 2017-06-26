港股直擊 即巿股評

上周五美股個別發展，港股喺上周連跌4日後，今日終於識反彈。恒指高開後，雖然見過25720點半日低位，但喺內地股市發力下，港股亦乘勢而上，最多升154點，見25824點，一度重上20日線(約25811)。恒指中午報收25768點，升98點；國指報收10485點，升55點。

老實講，預咗個市呢幾日都係咁嘅狀況，雖然好友認為慶回歸，阿爺會維穩，但半年走來，港股累計升近17%，根本都唔需要特維穩。反而之前阿Man都有講，要照顧都睇住內地股市先啦，同期大落後亞太區大部份股市表現，果然喺半年結，內地例牌較水緊之時，阿爺上周稍為鬆手放水，內地股市即有起色。

內銀股繼續做好，唔知同阿Man上周預計嘅搶息效應有冇關係，建行(00939)除淨完仍然靠穩，工行(01398)同中行(03988)亦見買盤收集。講到搶息效應，今日中銀香港(02388)升逾4%，可充份體現其威力。盤中高見36.25元創上市新高，大摩又唱好，一招魔笛追魂，刺激股價半日升4.3%，報收36.15元。平保(02318)亦創近兩年新高53元，半日收52.8元，升0.9%。國壽(02628)相對落後，半日僅升一個位，報收24.25元，口痕友話國壽經明燈祝福後，暫時好難突圍而出，唔跌都算好彩，要追回平保落後，短期可能性不大。

國際油價上周五反彈，可借未能擺脫弱勢，已連跌五個星期，係近兩年最長跌浪。油價低迷，航空股受惠，加上人民幣有所回升，幾隻內地航空股均見上升。升幅最大係阿Man較為睇好嘅國航(00753)，半日升4.1%；南航(01055)創52周高，半日升逾2%，報收6.63元。

重磅股當然又係靠騰訊(00700)，之前連續四日報收陰燭，今日出枝陽燭有助終止股價由強轉弱嘅勢頭。港交所(00388)升0.6%，半日報收201.8元，缸邊友等習大大送大禮，預期來港慶祝香港回歸廿周年，同時會宣布落實「債券通」。不過落實又如何，「債券通」能否旺丁又旺財好難講，「港股通」有板你睇，落實後兩年，港股千億成交未有成新常態，反而近日成交薄弱，斷估「債券通」落實，港交所亦未能即時實惠。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)