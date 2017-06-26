港股直擊 即巿股評

港股連續4日低收、累跌254點後，今早曾反彈逾150點，更一度突破廿天線水平。板塊以內房、手機零件和航空股表現最突出。

恒指高開57點，甫開升幅一度收窄至50點，見25720點半日低，其後見支持重上10天線(約25749點)，最多升153點，見25823點半日高，曾突破20天線(25811點)，中午收市前升幅回落。恒指中午收報25768點，升98點或0.4%，大市成交額357.53億元。

國企指數報10485點，升55點或0.5%。

A股半日高收，滬指升0.64%；深成指升1.24%。

重磅藍籌股支撐升勢，騰訊(00700)最高見282.6元逼近上市高位，半日升0.7%；友邦(01299)升0.5%；建行(00939)升0.7%。另外，工行(01398)升0.6%；中行(03988)升0.5%；滙控(00005)升0.3%；平保(02318)創近兩年新高，半日升1%；銀娛(00027)升2.2%；金沙中國(01928)升0.8%。相反，中移動(00941)跌0.3%；中石化(00386)跌0.8%；蒙牛(02319)跌1.4%，為表現最差藍籌。

焦點板塊

內房股：銀監會主席郭樹清表示，要落實差別化住房信貸政策，堅決抑制部分地區的房地產市場泡沫。另外，洛陽市近日亦推限價措施。不過內房股今早無視調控因素，多股跑出。萬科(02202)曾升3.4%，半日升0.9%，其A股(000002.SZ)繼上周五漲停後，半日升6.44%。碧桂園(02007)獲高盛上調目標價，股價半日升4%。野村把龍湖地產(00960)目標價上調至20元，並列入該行首選股，股價半日升4%。另外，華潤置地(01109)升1.4%；融創中國(01918)升4.1%；中國金茂(00817)升3.5%，連升第7日；SOHO中國(00410)以27.56億元人民幣(約31.42億港元)出售上海虹口的商業大廈，半日升5.1%。

手機零件股：延續近日強勢，舜宇光學(02382)再創上市新高，半日升2.6%；丘鈦科技(01478)亦再創上市新高，半日升4.5%，集團早前發盈喜料中期多賺逾倍。中興通訊(00763)高見19元創逾一年半高，半日升3%。另外，藍籌瑞聲科技(02018)升0.4%；通達(00698)升0.8%；比亞迪電子(00285)再創上市新高，半日升1.1%。

航空股：國際油價連跌第5周，為近兩年來最長跌幅，外圍油價最新在亞洲時段反彈逾1%。中資航空股造好，國航(00753)曾升5.9%，半日升4.1%，為表現最好國指成分股；南航(01055)創超過一年半新高，半日升2.2%；東航(00670)升2.9%。另外，國泰(00293)升0.7%。

焦點股份

中銀香港(02388)：獲大摩唱好，把目標價由38元上調21%至46元，而2018年目標價更睇50元，維持「增持」評級。該行預期中銀香港未來三年撥備前盈利，累計將可錄兩成高速增長。中銀香港股價今早高見36.25元，創上市新高，半日升4.3%，為升幅最大藍籌。

金界控股(03918)：今早一度反彈15.2%，半日升13.5%。集團上周五收市後公布，控股股東「經審慎考慮市場反應後」決定同時行使兩批換股債，完成後增持至65.42%擴大後已發行股本。集團控股股東原本擬行使TSCLK綜合設施之2.75億美元可換股債，而NagaCity Walk可換股債不會同時行使，令第二批行使價調節後，便宜很多，令潛在攤薄效應加大，花旗隨即把集團評級直接降至「沽售」。

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