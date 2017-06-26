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今日 11:24 港股直擊 即巿股評

恒指曾升153點 挑戰廿天線

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美股上周五晚個別發展。港股連跌4日後，今早一度反彈逾150點，並挑戰廿天線水平。

恒指高開57點，甫開曾僅升50點，見25720點暫時低，其後發力重上10天線(約25748點)，暫時最多升153點，見25823點，一度突破上方20天線(25810點)水平。截至上午約11時18分，恒指報25761點，升91點或0.4%，大市成交額309.04億元。

國企指數報10485點，升55點或0.5%。

A股造好，滬指升0.58%；深成指升1.13%。

藍籌股方面，建行(00939)升0.7%；中銀香港(02388)獲大摩唱好，股價創上市新高，現升4.2%，兩股支撐大市。平保(02318)高見53元創近兩年新高，現升0.5%；

另外，騰訊(00700)升0.7%。

國際油價上周五晚雖回升，惟全周計仍錄跌幅，當中紐約油價連跌第5周，為近兩年來最長跌幅，外圍油價最新在亞洲時段反彈逾1%。中資航空股造好，國航(00753)曾升5.9%，見8.03元，現升4.5%；南航(01055)創超過一年半新高，現升1.5%；東航(00670)升2.9%。國泰(00293)升0.7%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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