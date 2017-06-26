港股直擊 即巿股評

上星期五(6月23日)恒指5分鐘圖上見到朝早11點同埋下晝3點15分SlowSTC(14,3)出現嚴重超買，快手嘅day trade嘅恒指熊(69318)就當然無問題啦；之但係上個星期諗住買少少恒指熊(62004)過weekend嘅話，今朝見恒指裂口上升應該個心都會唔安落，依家9點55分，恒指最高暫時做過25795點，同時5分鐘圖見SlowSTC(14,3)嘅%K線(89.26)同%D線(89.07)已經踩入嚴重超買範圍，頂得住嘅話(62004)捱多一陣，或者下晝會有轉機。

至於留意咗幾日嘅新地(00016)上星期五都講過留意日線圖上SlowSTC(14,3)和MACD，一旦出現收窄，甚到作底位升穿反彈的話，新地Call(15224)亦可以隨時落場。正好今日就見到日線圖上SlowSTC(14,3)%K線(15.97)同%D線(16.86)差距繼續收窄，而MACD嘅Div數值亦回升中，再睇今日新地輪嘅表現，(15224)仍然可取，小注當冷吼亦無妨。

又返去睇恒指，依家10點2分，恒指暫時最高做過25801點，日線圖見恒指今朝先升穿10天線(25751點)，依家似乎又再挑戰20天線(25812點)。不過DMI嘅ADX正在下行，反映出呢幾日就算恒指都仲係受制於條20天線，未能作正式嘅突破，皆因市場開始唔夠力。

睇多樣嘢，係呀！恒指牛熊證街貨圖呀！依家10點11分，恒指現價25766點，向上睇熊證，仍然都係26100至26199點最重貨，有相當於1490張期指，呢一part係處於第三貼價區，如果用現價計，要大市向上食晒26100至26199點呢度所有貨嘅話，就要個市由依家向上行433點，沿途可以食到1973張期指。

如果向下行嘅話，最重貨嘅牛證就喺25200至25299點，有相當於1053點張期指，同樣地由現價計嘅話，咁個市要由現價向下行566點先到；沿途計由25600至25699點，落到25200至25299點，total夾埋有3313張期指，就算我當行少100點，即466點，同向上行食熊證重貨一樣點數距離嘅話，向下行466點都可以食到2255張期指，咁計嘅話都係下行比較着數啲嘅。

上個星期收到讀者Judy嘅email，佢話：「習大大嚟香港喎，個市唔會跌住呀！」你啱喎，你提醒咗我就嚟「7‧1」喎。喺要穩住個市嘅情況下，恒指熊(60321)，收回價26248點，照舊等5分鐘圖見SlowSTC(14,3)出現超買時先好送佢落場，採短線策略。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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