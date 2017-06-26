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今日 10:38 港股直擊 即巿股評

大摩唱好中銀香港 目標最新睇46元

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摩根士丹利 中銀香港(02388)

評級：增持->增持

目標價：38元->46元(較前收市價34.65元有32.8%潛在升幅)

摩根士丹利發表最新報告，把中銀香港目標價由38元上調21%至46元，而2018年目標價更睇50元，維持「增持」評級。

該行預期中銀香港未來三年滙兌前盈利，累計將可錄兩成高速增長。

大摩又認為，「一帶一路」可帶動集團貸款增長有雙位數升幅；而市場上調利率，亦可帶動淨息差由去年的1.2%，上升至2018年的1.5%。

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