手機零件股延續近日強勢，舜宇光學(02382)暫時最高見72.25元，再創上市新高，現升1.8%，成交額1.05億元。
丘鈦科技(01478)曾升4.6%，見7.27元再創上市新高，現升3%，成交額3250萬元。集團早前發盈喜料中期多賺逾倍。
中興通訊(00763)高見19元創逾一年半高，現升1.3%。
另外，藍籌瑞聲科技(02018)升0.2%；通達(00698)升0.4%；比亞迪電子(00285)升1%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
手機零件股延續近日強勢，舜宇光學(02382)暫時最高見72.25元，再創上市新高，現升1.8%，成交額1.05億元。
丘鈦科技(01478)曾升4.6%，見7.27元再創上市新高，現升3%，成交額3250萬元。集團早前發盈喜料中期多賺逾倍。
中興通訊(00763)高見19元創逾一年半高，現升1.3%。
另外，藍籌瑞聲科技(02018)升0.2%；通達(00698)升0.4%；比亞迪電子(00285)升1%。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|高田下月27日東京除牌
|上一篇：
|最新版中國高鐵復興號今日首發