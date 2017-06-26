港股直擊 即巿股評

恒指上周五高開後，走勢反覆，全日波幅121點。恒指收報25670點，跌4點或0.02%，成交金額658.05億元。國指收報10430點，升27點或0.26%；上證收報3157點，升10點或0.33%。A股表現優於港股。

恒指以陰燭「陀螺」收市，成交縮減，未有明顯方向，支持參考仍為25500水平。

發改委宣布，6月24日起下調成品油價格，汽柴油每噸分別降低250元和240元人民幣，料消息利淡下游板塊較多之油企，另對汽車板塊利好。

歐羅區6月份綜合PMI跌至五個月低點55.7。外媒引述知情人士指出，歐洲央行總裁德拉吉表示，低質量就業和缺乏工資增長，都是歐羅區通脹仍然低迷的主要原因。

美國聯儲局官員對通脹看法分歧。克利夫蘭聯儲總裁梅斯特(Loretta Mester)表示，通脹數據走軟並沒有改變其對繼續實施漸進式加息的偏好；聖路易斯聯儲銀行行長布拉德(James Bullard)表示，通脹壓力的缺失，會為聯儲局保持耐心提供了空間。

美國6月份製造業PMI初值降至52.1，低於預期的53。美國5月份新建單戶住宅銷量環比增長2.9%，價格創下紀錄高位。上周五美股三大指數向好，今早亞太股市偏好，夜期及ADR向好，料恒指可高開，阻力在20 SMA (約25804)。

個股介紹：

長飛光纖光纜(06869)的主要業務為從事光纖預製棒、光纖、光纜和其他相關產品的生產及銷售和服務。

集團早前公布截至2017年3月底止未經審核合併財務資料，期間錄得收入18.2億人民幣，淨利潤2.27億人民幣，股東應佔溢利2.34億人民幣，較去年同期增長69.03%。

參考彭博資料，集團2017年預測市盈率為10.27倍，周息率2.42%。股份上日收報16.48元，上望18.4元，止損設於15.7元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。