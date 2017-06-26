港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五晚個別發展。港股連續4日低收後，今日早段或窄幅靠穩，不過恒指連日受制十天線，大市走勢仍處待變格局。

道瓊斯工業平均指數收市反覆跌2點或0.01%，報21394；標準普爾500指數升3點或0.16%，報2438；納斯特綜合指數升28點或0.46%，報6265。另外，聯儲局主席耶倫周二將發表講話。美國經濟數據方面，當地時間今日將公布5月耐用品訂單；周四則公布首季GDP終值。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)，造價較本港上周五收市價個別發展，滙控(00005)ADR折合港元計收報67.64元，較本港上周五收市跌0.16元；騰訊(00700)ADR收報280.94元，升0.74元；國壽(02628)ADR收報24.18元， 跌0.02元；中海油(00883)ADR收報8.5元，跌0.02元；中石油(00857)ADR收報4.83元，跌0.02元；中石化(00386)收報6.21元，升0.03元；中移動(00941)ADR收報83.63元，升0.23元；聯通(00762)ADR收報11.76元，升0.06元；中電信(00728)ADR收報3.79元，升0.02元。

ADR港股比例指數收報25699點，升29點或0.11%。夜市期指上周五晚收報25666點，升29點，較恒指上周五收市低水4點。恒指上周五收報25670點，跌4點，受制10天線(約25745點)水平，連跌4日累挫254點或1%。本周四(29日)為即月期指結算日，恒指本月至今高低波幅僅532點，期指結算前夕大市或有較明顯方向。

焦點板塊

內房股：銀監會主席郭樹清帶隊赴農業銀行(01288)總行調研時強調，落實差別化住房信貸政策，堅決抑制部分地區的房地產市場泡沫。另外，新華社報道，河南洛陽市近日召開房地產市場形勢通報會，明確要求目前在售項目以5月9日之前簽約均價為基準價，再售房源不得高於該基準價。個股方面，SOHO中國(00410)以27.56億元人民幣(約31.42億港元)出售上海虹口的商業大廈，預期入賬毛利約1.27億元人民幣。珠光控股(01176)則以35億元人民幣(約39.5億港元)，收購一幅廣州市天河區黃埔大道東土地，建築面積約10.74萬方米。

焦點股份

信德集團(00242)：何鴻燊退任集團行政主席及執行董事職位，由女兒何超瓊接任行政主席。

洛陽鉬業(03993)：獲中國證監會核准，非公開發行不超過57.69億股A股新股。

現代牧業(01117)：發盈警，預期截至今年6月底止中期業績，虧損將不少於5億元人民幣；去年同期虧損5.66億元人民幣。

另外，交行(03328)、中國銀河(06881)、北控(00392)和鐵建裝備(01786)今日除息。大家樂集團(00341)和其士國際(00025)等今日公布業績。

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