今日 07:21
重要通告
港股直擊
御佳控股(03789)公布截至3月底止全年業績，純利6378.3萬元，按年增長28.1%，每股基本及攤薄盈利6.29仙，不派末期息。
期內，收益6.04億元，按年增長25.29%。
港股偏弱恐斷十年最長升浪
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金融的利益衝突
任志剛
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互信蕩然無存
林日彥
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信析
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方立祺
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祈連活(John Greenwood)
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許長泰
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楊書健
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