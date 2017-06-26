即巿股評 港股直擊

編按：作者筆名「軒熙爸」，全職炒家，研究技術分析多年惟仍未能滿足，最終明白效率市場的道理，如何用量化數據去處理隨機市場中不可預測，卻可以操作的特性。作者在臉書《日子的痕跡》專頁，把過去18個月的交易紀錄公開供參考。【計量分析】將會逢交易日開市前向信網讀者分享市場看法。

首次在這個平台跟大家見面，筆者希望能以非技術分析來跟大家分享對大市的觀點。由於筆者應用的方法跟香港主流技術分析不同，初次接觸的朋友希望給點時間，慢慢理解箇中思路。

步入6月大市受制於26000關口，多次上衝不果，其後看淡的呼聲高唱入雲。其實大家只要細心回看，由2016年12月23日起步，於1月中旬升至23000關口便反覆整固，由底位起步升了1500點。1月中旬的整固區大約是500點波幅，即升1500點回500並且用時間來消化。之後由區間底大約是226水平起步升至2月中旬約242水平，也是大約升了1500點左右，便再次步入整固。是次整固期比較長，直至4月下旬由237水平起步升至5月中旬253左右又再次整固，又再次大約是1500點。當中3月上旬，及4月上旬，都曾出現坊間喜用的死亡交叉，但最終訊號均失效。如大家留意，這兩次死亡交叉出現後，大市既不算是下跌，也沒有上升，而是區間市橫行。現時坊間應用的技術分析，受限了不是升市就是跌市的二元論思維，未有把橫行區間市納入系統內，往往便錯的多，對的少。其實當大市由一個較快的單邊走勢，步入整固回氣，往往速度會暫時減慢。這時候用動能為基礎的技術分析，便會出現大量失準誤嗚的時間！特別是平均線，只是單用收市價的平均值計算，把高，低，開市價完全排除。這只是大市走勢的結果，而非因。倒果為因的分析，亦不具備預測性，只要應用動能系統一些時日的朋友，也會有點共鳴。

筆者自行研發的向心系統，以大市的波幅來調整均值，再以當時價位與均值的偏離程度，量化計算大市走勢。首先，從現時平均線去考慮，現時大市是均線糾纏。大家可見3月上旬時，10天及20天均線糾纏，大市便步入整固待變的格局。而4月上旬也如是。步入6月中旬，10天及20天均線再次走近，最終糾纏，而同時大市也營造了一個窄幅的整固區間。從向心系統分析，現時日線的波幅區間是在25500-25950之間，只有不足500點，意味大市快將突破，出現一個短線單邊市。而再參考周線分析，現時初步支持在25400水平，意味即使下跌25500，向下100點便見中線支持，下跌空間不大。反而向上阻力本周在26500，而且周線向心系統呈反覆上升的格局，筆者稱為「貼通」。大市步入貼通走勢，由2000年開始一旦大市回吐至周線初步支持，而小時圖發出見底訊號後，大市會就此起步再展升浪，平均升幅達8%，如降低要求升幅是5%成功率可達83%，而失敗的17%往往是升勢最後期。由於一個貼通走勢，會回測周線初步支持3次至最多13次，而最後一次的升幅將不足5%，甚至失敗。

效率市場的介入

如果從計量分析的角度，去理解上述的現象，正是市場會出現短時間的失效，超買，之後再次回歸效率，及後再出現短線失效急升，急升至某一個幅度便再次回歸效率。計量分析的操作，便是從這個界線中，等待市場出現失效的時刻，去介入市場操作，待市場回歸效率為止。

現時均線糾纏，正是效率市場的表現，充分反映市場所有資訊。不過當市場有效率地運行一段時間，會突然無效率，這點可從波幅觀察一二。現時6月的波幅只有532點，跟4月上旬只有677點都是極細月波幅。當時4月19日亦觸及周線支持之後回升。現時月波幅相近，未來一周的確有機會出現較大周波幅上升。

按照向心系統，6月的結算價較大機率落在25800或之上水平。由於篇幅所限，有機會再跟大家分享。操作上現時可待升穿現貨25950時買入7月的期權長倉，筆者會選用Long Call 25800。如沒有觸發買入訊號便不要提早入市，跌穿25500時可減持手上好倉，待下次訊號再進行操作。如仍在25500-25950之間運行，便觀為上，不宜用這麼窄幅的區間中炒作了。