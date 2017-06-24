即巿股評 港股直擊 國際財經

油價走勢成為環球金融市場過去一周焦點，紐約及布蘭特期油跌至去年11月以來最低水平。國際油價較年內高位累計跌逾20%，被指進入技術性熊市，這次投資者、石油出口國組織(OPEC)成員與其他產油國將如何應對，值得關注。

自從OPEC與非OPEC產油國於5月25日達成市場不太滿意的延長減產協議後，油價重新展開跌勢，並「嘔突」此前炒作的升幅(見5月13日及27日本欄)。

按周計，目前紐約期油已經連跌5星期，截至周四累挫約16%。對上一次錄得連跌5周或以上，要回溯至2015年6月29日至8月21日，當時紐約期油從每桶約60美元跌至一度失守40美元，連挫8周累瀉達32%。

美國頁岩能源產出自去年9月開始復甦，當時紐約期油已由近年低位(每桶約26美元)大幅反彈，進入反覆走高階段。如今美國原油產量升至每日930萬桶，加上利比亞最新產油量更創4年新高，OPEC減產協議實際效果成疑，供應過剩局面未解，令油價受壓。一旦油組成員國為保財政收入而兵行險着，罔顧減產協議，油價恐再下試近年低位。然而，油價已累積一定跌幅，且政治因素影響甚深，現階段做淡未必是良機。

反而，石油貨幣包括墨西哥披索、挪威克朗和加元表現堅挺。當中加元受惠加息憧憬，並無因為油價連挫5周累跌16%而走軟，兌美元同期錄得約2%升幅。依技術走勢來看，近日美元兌加元正於2016年下半年展開的通道底部整固，如能突破重要支持位1.32水平，或為加元好友帶來驚喜。

港股方面，恒指經過連跌3天，周五高開49點，其後窄幅爭持，高低位相距僅121點，收報25670點，微跌4點(0.02%)。大市全日成交658億元，上升股份比例約48%。

參考本報EJFQ系統內的日線無基準輪動圖，恒生指數與國企指數繼續向左下方移動，恒生綜合指數11個分類普遍向左下方延伸，僅兩個防守板塊包括公用和電訊股上升動力增強，反映恒指、國指及大市均處於短期整固狀態。

不過，周線無基準輪動圖上，國指終於出現掉頭轉彎趨勢，尚要觀察其後會否向右上方伸延，以確認中長線走勢改善【圖】；恒指周線上升動力則有所減弱。從板塊角度分析，綜合企業和金融的相對表現及上升動力有改善跡象，消費品股也見掉頭向好，中長線形勢較短線為佳。

如上周六本欄指出，好比去年夏季恒指累升近4000點後大市向下調整了兩個月，港股現階段進入整固期、回氣後再發力亦屬合理。

再者，即使恒指周一(6月19日)從26000點水平附近回落，大市整體3天線高於18天線比率於本周一觸及40.9%後仍能悄然回升，未有進一步走低。如果恒指繼續走勢反覆，卻見該比率持續徘徊於40%至50%水平，投資者可留意日線無基準輪動圖率先轉勢的板塊，從中揀股小試牛刀。

信報投資研究部

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