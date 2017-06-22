重要通告 港股直擊

美捷滙(01389)發出盈警，預期截至今年3月底止，全年業績將錄得虧損；對上一個年度同期則錄得盈利744.8萬元。

該公司解釋，業績由盈轉虧，主要因為採購存貨所支付貿易按金的減值虧損而產生虧損。