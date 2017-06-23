重要通告 港股直擊

新世界(00017)公布，主席鄭家純長子鄭志剛，由執行副主席兼總經理改為執行副主席。鄭家純早前輕微中風，其後鮮有出席公開場合，鄭志剛曾多次透露，鄭家純正在康復中。

新世界企業傳訊部回覆稱，變動只是簡化鄭志剛的職銜，其總經理的職能沒有改變。