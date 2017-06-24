即巿股評 港股直擊

港股在剛過去的周四表現反覆，恒指低開近100點後，曾經反彈逾170點，重上25800點水平以上，不過及後再度回軟，收市微跌20點。然而在當日，筆者卻收到不少投資者的查詢，為何在大市向下之際，市場上大部份恒指熊證卻錄得跌幅，而恒指牛證卻反而錄得升幅呢？

問這個問題的投資者，或許對牛熊證本身的產品性質，已經存有誤解。事實上，恒指牛證證這種衍生產品，會否被收回雖然參考恒指現貨，但跳動卻一直是參考期指變化。以期指當日的表現來說，即月期指在周四開市微升，之後升幅曾經擴大至近320點，到4時30分收市時升幅收窄，仍升逾170點，全日幾乎沒有跌過，試問當天的恒指熊證又怎可能錄得升幅呢？

有投資者可能會進一步問，一般來說，恒指及期指的走勢大致相近，為何在周四當天卻出現如此顯著的差異呢？答案在於周四當天，是內銀股建行(00939)除息的大日子。建行早在三月派發業績時公布，末期息為每股0.278元人民幣，由於建行對恒指佔比較大，相關除息對恒指帶來約100點的影響。這亦解釋了為何期指周四當日大致靠穩，但計及除息因素的恒指卻要低開近100點，而期指高位曾升逾300點之際，恒指最高亦升不足200點。

或許會有熟悉輪證的投資者問，不是說一般除息理論上不會影響輪證價格嗎？事實亦正是如此，六月期指早在建行除息前，已反映相關除息因素，所以投資者如觀察期指由六月中至周四的表現，期指一直低水逾百點。到周四建行正式除息，恒指表現被拖低，但期指卻如實反映出升勢，恒指牛證跟隨期指向好，熊證則因期指向上而下跌，而即月期指亦變得貼近現貨。試問如果牛熊證跟隨恒指跳動，投資者早已知道建行除息會為指數帶來負面影響，從以率先買入熊證，這豈非人人也可以輕易獲利？真實情況當然不會如此。

期指已反映該除息因素

緊接在七月份，同樣佔比較重的兩大內銀股工行(01398)及中行(03988)亦會除息，工行的末期息為0.2343元人民幣，而中行的末期息為0.168元人民幣，並分別會在七月三日及六日除息，預計在除息後，亦會對恒指帶來明顯影響。七月份期指亦已反映該除息因素，在周五大部分時間，都較恒指現貨低水逾百點。

另外，除息因素亦會影響恒指牛熊證的對沖值。一般來說，恒指牛熊證的對沖值接近100%，但受除息因素影響，牛證的對沖值會變成低於100%，而熊證的對沖值則會高於100%，如年期越長的產品，由於牽涉的除息次數越多，對沖值影響便會較大，而對沖值則會影響到牛熊證的敏感度。

一般來說，牛熊證的換股比率如果是10,000兌1，當對沖值等於100%時，價格在0.25元以下的牛熊證，敏感度是期指每跳動10點，價格理論上會跳動1格。不過，當牛證對沖值低於100%時，假設是80%，敏感度將會變成期指每跳動12.5點，牛證價格才會跳動1格 ( 100 ÷ 0.8 = 12.5 )，敏感度有所降低；而當熊證的對沖值高於100%時，假設是125%，敏感度將變成期指每跳動8點，熊證就會跳動1格( 100 ÷ 1.25 = 8 )，敏感度有所提升。

有投資者或許會認為，這豈非當期指上升時，牛證會升少了，但熊證卻會跌多了？這個推斷是正確的，但反過來說，當期指下跌時，牛證不是會跌少了，熊證卻會升多了嗎？影響其實是相對的。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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