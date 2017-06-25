即巿股評 港股直擊

中國交通建設(01800)為內地大型基建承包商，主要從事基建建設、基建設計、疏浚、裝備製造及其他業務，過去曾設計及承建多個國家的基建、橋樑、隧道、勘查設計等，於行業具有領導地位。集團目前擁有37家主要全資、控股子公司，業務足跡遍及中國所有省、市、自治區及港澳特區，以及全球逾140個國家和地區。

截至去年底止，全年收入按年上升6.5%至4,299.72億元人民幣，純利按年升8.7%至172.1億元人民幣，毛利增長16.4%至578.99億元人民幣，毛利率上升1.2個百分點至13.5%，各方面表現均屬穩定。

而截至今年3月底止，首季收入按年微升0.2%至826.99億元人民幣，但純利卻急升36.2%至31.41億元人民幣，主要受惠於營改增及產品組合改善的影響。新簽合同金額急增40.3%至1,513.07億元人民幣，其中基建建設業務增長37.7%至1,246.03億元人民幣，佔比達82.4%；基建設計業務新簽訂單增長60.5%至71.42億元人民幣；疏浚業務急增80.2%至159.26億元人民幣；裝備製造業務雖下滑47.2%至26.56億元人民幣，惟佔比不高，對業績影響不大。新訂單金額總計大增，可為集團業務表現注入動力。

另外，集團近年積極「走出去」，以非洲和東南亞等地作為海外業務的重點市場，海外工程業務範圍包括道路與橋樑、港口和鐵路等各類大型基礎設施項目。今年首季來自海外地區的新簽合同額為321.28億元人民幣，佔新簽合同額約21.2%。

現價估值極吸引

中交建於6月中旬披露，與馬來西亞於去年底簽署的鐵路工程承包一期合約，已正式動工，為期7年，合約金額為728億元人民幣，佔中交建2016年營業額約17%，雙方亦已同意加簽二期合約142億元人民幣。

「一帶一路」是內地未來數年的發展重點，為配合政策，中國及其他參與國家的規劃及基建投資增加，而中交建具有品牌溢價及行業地位，相信盈利增長有不俗潛力。該股現價預測市盈率7.6倍，預測市賬率0.85倍，以中交建於內地交通基建的龍頭地位，現價估值極為吸引，後市甚具反彈空間。

根據彭博通訊綜合市場分析，預期中交建2016、2017及2018年每股盈利為1.178元、1.326元及1.488元人民幣，給予12個月目標價12.0港元，相當於今年預測市盈率8.95倍，評級「買入」。

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理