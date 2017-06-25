即巿股評 港股直擊

讀者黃先生問：「請問金界控股(03918)可以在甚麼價位入貨？為何此股近期勁跌? 多謝賜教！」(周五收報3.41元，升0.6%)

黃國英 豐盛金融資產管理董事

「首先，現時有那麼多股票可選擇購買，就不要亂來。金界下跌的原因是大股東行使可換股債券時，成為『犯眾憎』。因為他將分段行使，令第二批行使價調節後，便宜很多，令潛在攤薄效應加大。大家覺得此做法是『找小股東笨』，令投資者對公司出現介心。這些公司的股價會持續便宜，因為經過事件後很難恢復投資者信心。唯一可以搏的是，公司其後派高息、未來生意表現不俗等。但可能要等一年半載才能夠恢復信心，相信不少投資者未必願意等待，所以不太建議選擇這股份。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「金界股價急跌，主因有大行發表報告，將其投資評級由「買入」急降至「沽售」，目標價更削至2.8港元，主要是擔心主要控股股東擬行使可換股債券，或會攤薄其他股東股權。金界主要管理及經營的Naga World，是柬埔寨金邊市唯一綜合式酒店及賭場娛樂城，具競爭優勢；然而毗鄰亞洲國家如越南及日本相繼開放賭業，或會搶走部分生意。另外，踏入6月份，市場上充斥大幅調整的個股，似乎牽涉沽空機構狙擊或基金轉倉活動，投資者宜小心為上。」

羅崇博 信報投資研究部

「花旗在本月中指，金界控股股東擬行使TSCLK綜合設施之2.75億美元可換股債，但NagaCity Walk可換股債券未同時行使，這會令小股東股權攤薄13%，反而若果兩批可換股債同時行使，則可避免如此高攤薄效應之影響，認為公司存在企業管治風險，因此將評級直接降至沽售。今次事件後，公司需要時間重建機會投資者信心。股價上周五稍為反彈至10天線約3.47元即行人止步，建議暫時觀望為佳，短線極其量博超賣反彈，以20天線為止賺目標(約3.7元)，跌穿3.3元要止蝕。金界業務本來在市場上有稀缺性優點，柬埔寨近年經濟強勁，預計今年GDP增長仍可維達7%，該國相對鄰近地區的地緣政治風險較小，且人口年輕，吸引外資，不過這類前沿市場風險始終較高，從柬埔寨證交所指數近年持續向下已可見一班，值得留意。」

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