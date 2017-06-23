港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額60.58億元，另有約466.4萬元人民幣沽空， 大市沽空比率9.21%，較上日下跌約1.43個百分點，為6月13日以來新低。

騰訊控股(00700)連續17天全日沽空金額居首，金額5.21億元，沽空比率14.5%。

盈富基金(02800)排第二，沽空金額4.85億元，沽空比率20.2%。

第三位是中國平安(02318)，沽空金額3.8億元，沽空比率27.5%。

第四位是滙豐控股(00005)，沽空金額2.34億元，沽空比率20.9%。