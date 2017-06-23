港股直擊 即巿股評

港股連跌3日累挫250點後，今日欠缺方向，恒指一度上試十天線不果，全日波幅僅121點。恒指雖然連跌4日，但總結全周仍有得升。

恒指今早高開49點，甫開曾升92點後受壓，最多倒跌25點，見25648點全日低，之後再發力，最多升95點，見25770點全日高，一度挑戰10天線(約25745點)阻力，半日收市前回落，中午升12點，波幅午前成形，午後好淡爭持。恒指收報25670點，跌4點，連跌4日累挫254點或1%。大市今日上升股份比例52%，下跌股比例48%。

總結全周，恒指升43點或0.2%。

全日成交額658.05億元，較上日減少約122.46億元。

國企指數收報10430點，升27點或0.3%。國指全周升45點或0.4%。

恒指即月期貨收市跌36點或0.14%，報25637點，低水33點。

A股，滬指升0.33%；深成指升0.99%。兩市成交額約4054億元人民幣。

歐洲三大股市最新續軟；美國道指期貨最新升21點，報21369。

藍籌股個別發展，騰訊(00700)跌0.5%；中移動(00941)跌0.2%；建行(00939)跌0.2%；國壽(02628)跌0.2%；領展(00823)跌1.1%。相反，滙控(00005)升0.2%；工行(01398)獲大摩維持「增持」評級，收市升1%；中行(03988)升0.3%；長建(01038)升1.5%。另外，市傳中國聯通計劃籌資約100億美元，而阿里巴巴及騰訊將參與混改，聯通(00762)曾升逾半成創近兩年高，收市升1.7%。

焦點板塊

燃氣股：今早全線跑出，華潤燃氣(01193)曾升14.6%，收市升10.3%；新奧能源(02688)曾升9.1%，收市升6.2%；昆能(00135)升3%，為升幅最大藍籌；績後強勢的中國燃氣(00384)再創逾兩年高，收市升5.5%；港華燃氣(01083)創52周高，收市升1%；北控(00392)升1.2%。國家發改委發布《關於加強配氣價格監管的指導意見》，提出核定配氣價格時，全投資稅後內部收益率不超過7%，富瑞指內部收益率上限較原先預期的6%為高，消除政策不明朗因素。

手機零件股：多股領前大市，舜宇(02382)升2%，連升六個交易日；丘鈦科技(01478)發盈喜料中期盈利按年增長超過1倍，股價創上市新高，收市升4.8%，成交額1.29億元。另外，高偉電子(01415)升6.7%；比亞迪電子(00285)升1.4%；通達(00698)升2.2%；富智康(02038)升2.1%；ASM太平洋(00522)升1.3%。

彈珠機營運商：DYNAM JAPAN(06889)今早公布擬動用10億元進行回購。股價急升13.4%；Niraku(01245)升5.8%；半新股Okura(01655)升3.1%。

濠賭股：大和資本發表報告，認為澳門司警上星期搗破利用微信直播賭局的非法博彩集團，或令本周賭收有一成至一成半影響，又預期警方未來幾個月嚴格執法，賭收增長面對放緩風險。濠賭股跑輸，金沙中國(01928)跌2.3%；銀娛(00027)跌1.7%；美高梅中國(02282)跌3.3%；永利(01128)跌3%；新濠國際(00200)跌1.9%；澳博(00880)跌0.4%。

焦點股份

萬科(02202)：股價曾升4.3%，收市升3.8%，成交額5.19億元。萬科A股(000002.SZ)股價午後漲停，報24.07元人民幣創今年新高。早前深圳地鐵向萬科提交新一屆董事會候選名單，萬科創辦人王石不在董事會名單內，改由萬科總裁郁亮接棒帶領萬科團隊。

排查事件相關股：昨日受監管排查事件影響的民企H股今日普遍靠穩，復星系方面，復星國際(00656)升1.4%；復星醫藥(02196)升3.7%。海航系方面，海航實業(00521)升3.2%；香港國際建投(00687)跌1.4%；龍傑智能卡(02086)無起跌。A股萬達電影(002739.SZ)今日復牌，收市升3.6%。

周黑鴨(01458)：今日價量異動，曾跌3.9%，收市跌3.5%，成交額達9.68億元，為上市以來最活躍。股份市前錄兩手共1.03億股成交，每股作價8元，涉及8.28億元。

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