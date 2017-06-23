港股直擊 中國財經

內地股市反覆向好，以深圳股市表現較好，深成指以全日最高位收市，收報10366點，升101點或0.99%，成交2298.29億元(人民幣．下同)。

北上投資A股的「深股通」130億元人民幣額度，全日額度餘119.38億元，用10.62億元或8.2%。

萬科A(000002.SZ)及海信科龍(000921.SZ)漲停，為表現最好「深股通」股份。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於15:58PM額度剩餘100.57億元，用4.43億元或4.2%。