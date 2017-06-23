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瑞信 萬洲國際(00288)

評級：跑贏大市->跑贏大市

目標價：9.3元->9.3元(較前收市價7.42元有25.3%潛在升幅)

瑞信發表報告指出，萬洲國際股東鼎暉投資(CDH)配股減持有助去除公司不明朗因素，另外由於萬洲國際已清還併購的債務及基本面鞏固，故重申「跑贏大市」評級及維持目標價9.3元。

瑞信指，萬洲的美國業務受惠於收購Farmer John品牌、「一個史密斯菲爾德」策略(One Smithfield)以及復活節假期效應，包裝肉類銷售量增長於第二季得以改善，而One Smithfield策略將生產及運輸部門整合，預計將於未來12至18個月把利潤率提升50-100個點子。

報告指，儘管中國和美國的豬肉價格的差異正在收窄，但管理層仍然決定於今年大量入口美國的冰鮮豬肉及加工肉類產品，因美國的消費需求相對較弱，價錢吸引。瑞信預期，加工肉類產品佔總入口量較去年增加超過50%。

另外，萬洲國際正在尋求收購美國和歐洲的牛肉及雞肉生產商，以減低通脹及單一產品風險，並且可透過分散產品組合去增加競爭力。雖然現階段未有確實時間及更詳細的資料，但瑞信認為此舉正面。

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