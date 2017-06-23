即巿股評 港股直擊

上回筆者以2015年8月4日分析股份華訊(00833)作例子，探討一個令不少投資者嚮往的名詞，就是「倍升」。前文末交代到若於分析當日以開市價2.05元，截至2016年6月3日收市價亦未嘗高於2.2元，最高只是2.17元，亦僅見於6月3日。最高價則是6月2日的2.25元，不過較2.05元還是高出不足10%，但持股經已超過十個月。我亦留下一道問題：「面對如此情況，你會怎麼辦呢？」

每手年賺不到一千

在我看來，由於未有出現重大虧損，認為普遍投資者會繼續持股觀望。其實一隻股份的股價後續發展，從來都是充滿變數，此股亦不例外，截至2017年2月13日，最高價為3.04元，僅見於2016年8月5日，即持股約一年的累計最高升幅為48.29% (2.05元→3.04元)，以每手買賣單位為1000股來說，賬面僅賺990元，所以除非早前是買入10手或以上，否則投資者理應沒有離場誘因。然而，實則當日成盤價為3.04元只有1宗3000股交易，即最多只能沽出3手股份。較可能是在3.03元沽貨，皆因有24宗交易，合計成交量有36.3萬股，平均每宗為1.5萬股，計出賬面利潤就是1.47萬元，算是不俗。

漫長的22個月

然而，若當時沒有離場，會留意到2016年8月17日和10月31日晚上宣布的兩次特定授權配股，引入兩名投資者，合計配售7600萬股，佔配股完成後股本14.46%。兩次配股分別於同年11月3日和12月19日完成，但真正股價上揚卻見於今年2月14日起，截至昨日(6月1日)上午收報5.01元，較2月13日收報2.74元之不足三個半月累升82.85%。今次升浪不排除與2月15日收市後發布的盈喜有關，當時預期2016年較2015年之全年股東應佔溢利增長不少於80%。這樣看來，自2015年7月31日(停牌前收報2元)至2016年12月19日(收報2.76元) 雖是發動四次財技(配股)，並有三次順利完成，期內累升只有38%，若將歷時約16個半月換算，年均回報率為26.40%而已。還不及集團宣布盈喜，便於不足三個半月累升逾八成，可見業績表現較財技活動更能推動股價上揚，當然前題是華訊屬實業股，於2012至2015年之全年溢利介乎3826萬至4563萬港元，雖然不算標青，卻勝在穩定，就能解釋為何股價很多時處於橫行狀態。從2015年8月4日開報2.05元至2017年5月31日收報4.92元，歷時近22個月，累升1.4倍，換計年均回報率為61.21%，較上述於2016年8月5日高位結算累升48.29%為佳，但關鍵是投資者有否耐性堅守長達22個月，等待華訊成為「倍升股」。

選上倍升股的策略

事實上，即使願意等待，也不保證手上持股能成為「倍升股」，就以本專欄在2015年8月份分析股份為例，該月共分析18隻股份，除了華訊，還有三隻成了「倍升股」，暗示有14隻未能成功。又若以最高升幅為兩成或以上作分界線，則當中有四隻表現欠佳，佔18隻之中的22.22%，大概是十隻當中有兩隻表現欠佳。如此分析結果，到底有甚麼啟示呢？

為免篇幅太長，下周一待續。

聶Sir

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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