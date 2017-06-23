即巿股評 港股直擊

大市繼續反覆牛皮，暫時好消息欠奉….難向上突破，不過因為半年結關係，對於壞消息暫時免疫。港股連跌三日，今日叫做靠穩，恒指高開49點，一度升95點見過25770半日高位，不過10日線(25745)得而復失，喺內地股市拖累下，曾倒跌至25649點半日低位，半日報收25687點，升12點；國企股升31點，報收10434點。

噚日午後大市急回，原因係有消息指中銀監排查幾間「海外併購明星民企」，復星系同海航系股價噚日應聲下跌。內地股市亦由升轉跌，跌勢延續至今日。偏偏港股對呢個負面消息反應唔大，雖然噚日午後急回，但夜期又升番上去，今日上半場亦唔見太大反應，相關股份亦見靠穩。

頸線要守住

咁即係阿Man所講，喺半年結同期指結算前，好友力守到尾，即使大市有開始轉弱跡象，但暫時未肯回頭。只要25500點頸線守住，港股未要作深度調整，但過埋下星期，港股應該出方向。暫時波幅愈縮愈細，要等結算及半年結過後，大市先識得爆邊。

好友認為7月係回歸廿周年大日子，有阿爺維穩，個市梗係繼續升。阿Man同意阿爺要維穩，不過望番轉頭大市升咗半年，較年初起步位升咗四千點有突，仲使鬼維穩咩。反而要注意中銀監排查民企事件會否繼續發酵，加上之前安邦事件，呢兩單嘢已搞到內地股市唔生唔死，一旦事情向更壞方向發展，港股亦難獨善其身。

噚日叫留意其他未除淨內銀股，結果午後呢個板鬼升幅收窄，正好為大家提供上車機會，暫時內銀股表現尚算可以，但注意中銀監關注民企過渡借貸，而阿爺亦開始收水，定必影響內銀股下半年表現。

電力股果然係一日玩完，噚日見大部分電力股高開低走，已提醒大家咪亂追貨。反而燃氣股繼續強勢，國家發改委發布《關於加強配氣價格監管的指導意見》，提出配氣價格應由政府嚴格監管，政策有助消除政策不明朗因素。華潤燃氣(01193)升9.5%；新奧能源(02688)升6%；中國燃氣(00384)升4.8%。燃氣股走勢又好過噚日電力股，至少上述三股都唔算高開低走，當中只有新奧能源高位回落，但半場亦錄得6%升幅。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)