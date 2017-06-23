港股直擊 即巿股評

隔晚美股個別走，港股連跌3日、累挫250點後，今早反覆靠穩，恒指乏力突破十天線，板塊以燃氣股表現最突出。

恒指今早高開49點，甫開曾升92點後受壓，一度倒跌25點，見25648點半日低，並後再發力，最多升95點，見25770點半日，試10天線(約25745點)阻力，半日收市前回落。恒指中午收報25687點，升12點或0.1%，大市成交額357.58億元。

國企指數報10434點，升31點或0.3%。

A股上午尾段受壓，滬指跌0.74%；深成指跌0.45%。

藍籌銀行股向上，滙控(00005)升0.4%；建行(00939)升0.3%；工行(01398)升1.4%；中行(03988)升0.8%。另外，市傳中國聯通計劃籌資約100億美元，而阿里巴巴及騰訊將參與混改，聯通(00762)曾升逾半成創近兩年高，半日升2.6%，為表現最好藍籌；長建(01038)升1.2%。相反，騰訊(00700)跌0.1%；銀娛(00027)和金沙中國(01928)跌約1.8%；平保(02318)跌0.4%；領展(00823)跌1.1%。

焦點板塊

燃氣股：今早全線彈出，華潤燃氣(01193)曾升14.6%，半日升9.5%；新奧能源(02688)曾升9.1%，半日升6%；績後強勢的中國燃氣(00384)再創逾兩年高，半日升4.8%；港華燃氣(01083)創52周高，半日升1.7%；昆能(00135)升1.9%；北控(00392)升1.4%。國家發改委發布《關於加強配氣價格監管的指導意見》，提出核定配氣價格時，全投資稅後內部收益率不超過7%，富瑞指內部收益率上限較原先預期的6%為高，消除政策不明朗因素。

彈珠機營運商：DYNAM JAPAN(06889)昨今早公布擬動用10億元進行回購。股價曾升12.5%，半日升10.9%；Niraku(01245)升8.7%；半新股Okura(01655)升3.8%。

焦點股份

排查事件相關股：昨日受監管排查事件影響的民企H股今早普遍靠穩，復星系方面，復星國際(00656)跌0.3%；復星醫藥(02196)升2%。海航系方面，海航實業(00521)升1.6%；香港國際建投(00687)升0.7%；龍傑智能卡(02086)無起跌。A股萬達電影(002739.SZ)今早復牌，半日升0.39%。

周黑鴨(01458)：今早價量異動，曾跌3.9%，半日跌3.1%，成交額達9.04億元，為上市以來最活躍。股份市前錄兩手共1.03億股成交，每股作價8元，涉及8.28億元。

丘鈦科技(01478)：早段曾升7.1%，見7.1元創上市新高，半日升2.6%。集團發盈喜，預期截至6月底止中期盈利按年增長超過1倍，而去年同期盈利8219.4萬元人民幣。

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