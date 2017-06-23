港股直擊 即巿股評

港股3連跌後，今日反覆靠穩，惟反彈乏力，暫受制於10天線阻力。

恒指今早高開49點，甫開曾升92點後受壓，一度倒跌25點，見25648點半日低，其後發力再上，半日最多升95點，見25770點，曾收復10天線(約25745點)。惟大市表現反覆，再度調頭回落，恒指中午收報25687點，升12點或0.05%，大市成交額357.58億元。

國企指數報10434點，升31點或0.30%。

燃氣股繼續強勢，國家發改委發布《關於加強配氣價格監管的指導意見》，提出配氣價格應由政府嚴格監管，富瑞認為這有助消除政策不明朗因素。華潤燃氣(01193)升9.48%；新奧能源(02688)升5.97%；中國燃氣(00384)升4.79%。

丘鈦科技(01478)發盈喜，預期中期盈利按年增長超過1倍，今早最多曾升7.1%，半日收6.80元，升2.56%。個別手機設備股亦見造好，高偉電子(01415)升4.67%；通達集團(00698)升1.32%。

昨日受內地銀監排查事件影響的股份，今早普遍靠穩，復星國際(00656)跌0.34%；復星醫藥(02196)升2.04%。

海航系方面，海航實業(00521)升1.61%；香港國際建投(00687)升0.72%。

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