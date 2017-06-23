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今日 11:25 港股直擊 即巿股評

恒指反覆升95點 復星海航兩系靠穩

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港股連跌3日後，今日反覆靠穩，恒指挑戰十天線不果，暫時受制其阻力。

恒指今早高開49點，甫開曾升92點後受壓，一度倒跌25點，見25648點暫時低，並後再發力，暫時最多升95點，見25770點，試10天線(約25749點)阻力。截至上午約11時20分，恒指報25715點，升41點或0.2%，大市成交額309.39億元。

國企指數報10448點，升45點或0.4%。

A股個別走，滬指跌0.12%；深成指升0.26%。

藍籌股方面，建行(00939)升0.7%；工行(01398)升1.6%；中行(03988)升1.1%。

另外，騰訊(00700)升0.1%。

路透報道，中國聯通計劃籌資約100億美元，阿里巴巴及騰訊(00700)將投資聯通集團旗下A股中國聯合網絡通信股份(600050.SH)成為新股東。聯通(00762)曾升逾半成，現升2.4%。

昨日受監管排查事件影響的民企H股今早普遍靠穩，復星系方面，復星國際(00656)升0.9%；復星醫藥(02196)升1.9%。海航系方面，海航實業(00521)升1.6%；香港國際建投(00687)升1.2%；龍傑智能卡(02086)無起跌。

A股萬達電影(002739.SZ)今早復牌，最新升0.85%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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