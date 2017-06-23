即巿股評 港股直擊

恒指噚日早段時間喺25700至25800點上落，但去到11點20分，5分鐘圖見恒指嘅SlowSTC(14,3)已經頂到上頂，%K線同%D線雙雙踩入嚴重超買嘅範圍，但點數上恒指就愈升愈有；若然呢個時間送恒指熊(69318)落場嘅話，恐怕都要捱一陣價。上半場臨收市前，恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)都仍然超買中，唯有咬緊牙關揸住隻(69318)，然後食咗餐唔係太安落嘅茶飯。

食完個飯返嚟(其實個市下半場已經開咗)見恒指稍稍回落；下晝2點10分打後，大市忽然倒水咁倒，(69318)終於都肥返，由下晝2點半至3點10分呢段期內恒指5分鐘圖嘅SlowSTC(14,3)處於嚴重超賣嘅狀態，唔貪心採day trade策略的話根本就大把時間比你割禾青。至於捕咗兩日嘅新地(00016)，目前價位已經同條100天線(114.66元)愈來愈近，同時亦要留意日線圖上SlowSTC(14,3)和MACD，一旦出現收窄，甚到作低位升穿反彈的話，新地Call(15224)亦可以隨時落場。

睇返今日大市。恒指今日雖然升，不過正如噚日所指恒指日線圖上已經出現咗短期「死亡交叉」，依家10點22分，恒指高位暫時做過25767點，低於20天線(25807點)或者保歷加通道中軸，而下方先有條保歷加通道底(25520點)托住，再落嘅話就要數到50天線(25164點)啦!

咁到底個市會唔會到呢兩個位呢？開恒指牛熊證街貨圖睇，將保歷加通道底同埋50天線放落去恒指牛熊證街貨圖上一度，就見到保歷加通道底其實係踩住25500至25599點，呢度係牛證最貼價嘅範圍，有相當於795張期指；至於50天線就即係踩中25100至25199點，呢度只係得475張期指，但重點係要個市落到呢個位嘅話，就必須要先過對上100點個範圍，即25200至25299點，呢度係牛證最重貨嘅範圍，有相當於1010張期指。又咁講，保歷加通道底又好少被指數或者個股係咁跌穿唔上返去嘅，唯一令到個市向下行屈到落去50天線嘅話，咁保歷加通道口必須配合地拓寬先得。少少地望住保歷加通道底部先啦，恒指熊(69318)翻兜可以，收回價26300點，同現價有逾500點差距；如果想小注過weekend可考慮恒指熊(62004)，收回價26588點，同現價有逾800點差距，屬安全之選。

不經不覺，我家阿公咁就走咗兩個月，還記得大家當時對我嘅關懷同問候；掛念他亦非常感謝大家。Happy Friday！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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