港股直擊 香港財經 即巿股評

隔晚美股三大指數窄幅個別發展，道指收市跌12點；港股連跌三日後，今早升逾90點後又告回落。

恒指今早高開49點，報25724；國企指數高開28點，報10430。開市後升幅擴大，恒指暫時見最多升92點，高見25767，惟在20天線(約25804點)前受阻，之後掉頭向下，一度倒跌25點，低見25648。截至10時正，恒指升15點，報25689。

內地股市窄幅個別走，上證指數現跌8點，報3138。

騰訊(00700)高開1元，報282.6元，最新無升跌，報281.6元。

滙控(00005)升0.4%，報67.9元。

聯通(00762)高開3.5%，報11.9元，最新升逾2%，市傳聯通混改會引入騰訊、阿里巴巴等。

燃氣股顯著造好，華潤燃氣(01193)獲大行唱好，一度急升近一成半，最新升9.5%，報26.55元；新奧能源(02688)最新升逾半成。另方面，國家發改委發布《關於加強配氣價格監管的指導意見》，提出配氣價格應由政府嚴格監管，核定配氣價格時，全投資稅後內部收益率不超過7%，經營期不低於30年。

市場關注活躍海外併購的明星民企，復星國際(00656)昨日捱沽，現升1.2%，報11.88元。海航實業(00521)升1.6%。

至於在深圳上市的萬達電影(002739.SZ)今早復牌，最新升逾1%。