即巿股評 港股直擊

昨天恒指低開後快速反彈，轉跌為升，但午後又再轉跌，全日波幅270點。恒指收報25674點，跌20點或0.08%，成交780.51億元。國指收報10402點，升9點或0.09%；上證收報3147點，跌8點或0.28%。國指表現較恒指及A股為佳。

恒指以陽燭「倒轉錘頭」收市，上影線甚長，可見在25850以上有阻力。下方支持參考為25500水平。另外，10 SMA跌穿20 SMA，譜出「死亡交叉」的利淡訊號。

據媒體報道，中國銀監會本月早些時候通知部分大型銀行，要求銀行提供對海航集團、安邦集團、萬達集團、復星集團等公司的境外投資借款情況及風險分析。中國銀監會審慎規制局副局長劉志清表示，關注一些大企業的系統性風險。不過，萬達及復星已分別澄清指營運正常，不明股價異動原因。

中國廣電總局公告稱，新浪微博、AcFun和鳳凰網播放不符合國家規定的時政類視聽節目，以及宣揚負面言論的社會評論性節目，要求上述網站關停視聽節目服務，進行全面整改。消息令新浪微博及新浪股價受壓，料會對科網板塊構成壓力。

美鋁公司預計今年中國鋁供應過剩規模將達200萬噸，稱這對美國構成國家安全風險。消息或會利淡鋁業板塊。

聯儲局公布壓力測試結果，所有34家銀行均超過了嚴重不利情境下的最低預計資本金比率和槓桿比率要求。美國上周首次申領失業金人數增加3000至24.1萬。美股三大指數個別發展，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料恒指可高開，阻力參考為20 SMA(約25802)。

個股介紹：

新創建集團(00659)的主要業務為從事投資及經營設施管理、建築機電、交通運輸及金融服務；及發展、投資、經營及管理發電廠、水務及廢物處理廠、公路、港口及物流設施。

據報道，集團管理層在路演中表示，計劃進一步擴充機隊規模，同時考慮分拆飛機租賃業務上市。不過，亦需要考慮機隊規模、客戶基礎及訂單數量等因素，短期內無具體安排或時間表。

集團現時共擁有Goshawk及Bauhinia兩間飛機租賃公司，前者擁有99架飛機(包括已承諾購買的16架飛機)、後者則有6架飛機，兩間公司資產管理規模合共約390億港元。

參考彭博資料，集團2017年預測市盈率為13.4倍，周息率4.51%。股份上日收報15.58元，上望17元，止損設於15.1元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師 (CE No. APR850)

權益披露

分析員岑智勇及其關連人士沒有持有報告內所推介的證券的任何及相關權益。