港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，港股連跌3日後，料今日早段可靠穩，不過恒指十天線已跌穿廿天線，形成市場所謂的「死亡交叉」，或利淡短線走勢。

道瓊斯工業平均指數收市跌12點或0.06%，報21397點；標準普爾500指數跌1點或0.05%，報2434點；納斯特綜合指數升2點或0.04%，報6236點。另外，美國勞工部公布，截至6月17日止當周，美國初領失業救濟金人數為24.1萬人，按周增加3000人，遜市場預期。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，較本港上日收市價比較個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報67.55元，較本港上日收市跌0.1元；中移動(00941)ADR收報83.57元，跌0.08元；騰訊(00700)ADR收報283.41元，升1.81元；國壽(02628)ADR收報24.27元，升0.02元；中石化(00386)ADR收報6.2元，升0.03元；中石油(00857)ADR收報4.83元，跌0.01元；中海油(00883)ADR收報8.5元，跌0.03元。

ADR港股比例指數收報25742點，升67點或0.26%。夜市期指收報25730點，升57點，較昨日恒指收市高水55點。恒指昨收報25674點，跌20點或0.1%，連跌3日累挫250點或1%，10天線(約25779點)跌穿20天線(約25802點)。

《財新網》昨日報道，銀監會6月中旬要求各家銀行排查包括萬達、海航、復星、浙江羅森內里等數家企業的授信及風險分析，排查對象多是近年來海外投資比較兇猛、在銀行業敞口較大的民營企業集團。銀監會審慎規制局副局長劉志清表示，銀監非常擔心一些大型企業的系統性風險，其涉及的銀行敞口大，或會傳導至小型銀行等機構。消息昨日令相關股債急挫，萬達系和復星系均發公告指集團營運一切正常，而深交所上市的萬達電影(002739.SZ)今早將復牌，留意萬達系、復星系和海航系股份。

焦點股份

中國聯通(00762)：路透引述多名消息人士指出，中國聯通計劃籌資約100億美元，阿里巴巴及騰訊(00700)亦將參與，作為推動混合所有制方案的一部分。阿里巴巴與騰訊將投資聯通集團旗下A股中國聯合網絡通信股份(600050.SH)。

丘鈦科技(01478)：發盈喜，預期截至6月底止中期盈利按年增長超過1倍。該公司去年同期盈利8219.4萬元人民幣。

中國龍工(03339)：發盈喜，預期截至今年6月底止上半年純利將大幅提高，而去年同期盈利約2億元人民幣。

珠光控股(01176)：以10億元人民幣(約11.35億港元)，出售廣州地中海國際酒店13間客房，所得淨額約9.71億元，將作一般營運資金，預期就出售事項確認未經審核會計收益約3.8億元。

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