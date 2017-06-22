即巿股評 港股直擊

A股入摩這兩天對港股像沒甚麼刺激，今次是否又係好消息出貨，港股是否難逃一跌，想買A股又不熟悉內地上市公司背景，然而港股雖然升唔上，但又可以話跌唔落，今日全日上下波幅達271點，有否感覺上午唔感追、下午唔感買之感？

中國股市開始走入國際

其實今次A股入摩只是開始與國際接軌，意義象徵大於實際，反而港股沒出現大升幅反映投資者冷靜之餘，同時擔心外圍美股調整，歐洲又撞正恐襲、英國政治問題等等。這樣其實有利香港投資者有時間慢慢選擇，今次入摩佔指數比重只0.73%，既然中國貴為全球第二大經濟體，比重必然在日後定有所增加，問題只係有兩個，其一只是時間問題、其二是中國政治籌碼，而隨着一帶一路開展及亞投行推行，中國在國際上之政治與及經濟實力與日俱增，相信到時美資機構對中國之叫價能力未能像過去三年再這般硬，過去三次不被納入與今次順利納入，大多取決於政治考慮多於經濟考慮。正因為中美正陷入修昔㡳德陷阱(Thucydides Trap)，即新勢力崛起挑戰舊勢力的博弈中，而隨着美國的傳統盟友已開始對其不滿同時，中國又在適當時刻出現，國際話語權正不斷上升中。而中國股市正開展上國際層階，只是緊隨中國硬實力之後亦步亦趨，備受注重程度會慢慢加重。

參與A股可用ETF

外來的資金只有愈來愈增加，A股與及人民幣在可見將來只會愈來愈吸引，投資者放眼中長線可投資A股，如不太熟識又不想放過機會，可選擇在港的中國ETF，其中有安碩A50中國(02823)、南方A50(02822)等可參與A股，或在近期大行報告推介的券商股也是選擇之一，而港交所(00388)亦有異曲同工之效應，獨市生意之餘日後有機再開多兩個交易板吸引去了美國的巨企回來，與及國內初企來港上市，港交所曾失去了阿里巴巴(BABA)走漏了大疆創新，今次港交所行政總裁李小加近期在公開場合說過，希望在外面(美國)上市的企業可以選擇港交所新板作第二上市地，其中必然有意向馬雲呼喚之意圖，曾聽前輩說過，馬雲曾經私下透露後悔海外上市，公司日日官司纏身，如馬雲與大疆等能來港上市，除港股熱鬧增加成交外，最受惠又係券商港交所之類。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。