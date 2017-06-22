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烽火研究(Blazing Research)最新狙擊中國家居(00692)，內容極為有趣，因為股份不屬於「可進行賣空的指定證券」，即與一般沽空獲利的操作有分別，而報告份量亦誠意十足，指控主要有7點：

1.烽火研究指集團2009年起收購6家內地子公司，而2011年後收購的5家交易時有「利潤保證」，但幾乎從未實現，當中4家有關家居行業的公司為集團帶來4.71億元人民幣虛構利潤。

2.集團子公司收入與工商檔案及當地稅檔有重大差異，虛構收入達22億元人民幣。

3.烽火研究委託第三方調查員考察中國家居的店鋪、與員工對談，並聯絡公司客戶，結論認為集團傢俬銷售業務接近不存在，當中集團兩個銷售點中，一間已經倒閉，一間只賣地板。另外亦無法聯絡上13家營運中心。集團以4.8億元收購回來、大搞「OAO2C」銷售的網站居然沒有下單功能。

4.集團手持的「現金和現金等價物」與利息收入不符，「現金和現金等價物」由2012年的約1100水平上升至2016年的5.63億元水平，但利息收入偏低，2015年僅0.06%，烽火研究認為集團虛增現金。

5. 烽火研究用聲稱「以非傳統的手法取得了中國家居的內部檔」，指出控股股東以超過90個證券賬戶操縱股價。

6.集團去年底以13.5億元收購「航太主題旅遊小鎮項目」提倡航太樂園概念，惟烽火研究指項目唯一資產實際上只有位於神灣鎮神溪村的四幅土地，相關土地目前由村民佔用作農業及住宅用途，物業估值師估算相關土地商業價值為零。

7. 烽火研究認為集團核數師開元信德於香港市場上「臭名昭著」，自2016年起，開元信德共接任17家上市公司的核數師，當中超過一半曾被前任核數師在辭任前揭露若干問題。

報告足足有94頁，比狙擊科通芯城(00400)首份報告的58頁還要長，當中關於「不存在」的傢俬業務更有排解釋。烽火研究亦相當熟書，促請證監用《證券及期貨條例》第390條起訴中國家居執董，和用《證券及期貨條例》第212條申請中國家居清盤，以保障公司的少數股東和債權人。

猶記得烽火研究登場第一戰狙擊科通芯城時，看到網站指出研究團隊由一群退休專業人士組成，包括：基金經理、投資銀行家、律師和核數師等，不禁令人質疑背景的可信性，不過大費周章狙擊一隻不能沽空的細股，對於機構形象和信用或者有所提升。

就中國家居而言，此股近月除了受部分股壇KOL的「加持」外，其實也在中金公司早前的「疑似老千股」名單中。不過，這種細股的莊一般牢牢握住控制權，除非有押股，而復牌後跌勢導致斬倉，否則復牌還有逃生空間。

烽火乃古時軍事通訊技術，就市場而言，這次狙擊發出一大信號，推翻近日投資者假設沽空機構狙擊目標是：「可沽空」、「市值中等」和「走勢強」的條件，燃起對真真正正的垃圾股和莊家的烽火。

陳鎮強

信報投資研究部

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