港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額83.03億元，另有約1416.5萬元人民幣沽空，大市沽空比率10.64%，較上日上升約0.46個百分點，為6月7日以來新高。

騰訊控股(00700)連續16天全日沽空金額居首，金額8.37億元，沽空比率19.1%。

中國平安(02318)排第二，沽空金額4.78億元，沽空比率16.9%。

第三位是盈富基金(02800)，沽空金額4.47億元，沽空比率25.3%。

第四位是華夏滬深三百(03188)，沽空金額2.83億元，沽空比率30.7%。