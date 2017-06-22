港股直擊 即巿股評

港股連跌兩日累挫229點後，今日上午表現一度轉好，升穿均線滙聚阻力，惟內地爆出銀監會要求排查大型民企風險，影響市場情緒，加上重磅藍籌除息，拖累大市低收。

恒指今早低開97點，報25597點已屬全日低，開市後反覆轉升，上午11時後升幅擴大，最多升173點，見25867點全日高，一度突破10天線(約25779點)和20天線(約25802點)滙聚區，中午升144點。下午在上午波幅內走，在內地排查事件發酵拖累下，恒指尾段倒跌逾50點。恒指收報25674點，跌20點或0.1%，連跌3日，累挫250點或1%。大市今日上升股份比例為53%，下跌股比例約47%。

全日成交額780.51億元，較上日增加約15.35億元。

國企指數收報10402點，升9點或0.1%。

恒指即月期貨收市升176點或0.69%，報25673點。

A股尾段受壓，兩市低收，滬指跌0.28%；深成指跌0.98%。兩市成交額增加至4781億元人民幣。

歐洲三大股市最新偏軟；美國道指期貨最新跌25點，報21353。

藍籌股方面，友邦(01299)獲摩通上調目標價至74元，股價高見58.45元創上市新高，收市升1.4%；騰訊(00700)升0.9%；長和(00001)升0.6%；煤氣(00003)升0.8%；聯通(00762)創逾23個月高，收市升0.9%；恒安(01044)升4.3%。相反，明天除息的金沙中國(01928)跌0.3%；吉利(00175)跌0.5%；領展(00823)跌0.4%。滙控(00005)跌0.4%。隔晚外圍油價續弱，中海油(00883)和中石油(00857)再創52周低，收市跌約0.4%，中石化(00386)跌0.3%。

焦點板塊

中資電力股：《澎湃新聞》報道指國家發改委已下發《關於取消、降低部分政府性基金及附加合理調整電價結構的通知》，變相調升上網電價。花旗估計新措施等同於把上網電價上調3.7%，令中資電力公司未來兩年盈利分別提升26%至28%。華能(00902)曾升近8%，收市升1.2%；華潤電力(00836)曾升逾7%，收市升4.8%，為升幅最大藍籌；華電(01071)升1.7%；大唐發電(00991)升1.5%。

中資金融股：今日普遍高收。重磅內銀股方面，工行(01398)升0.6%；中行(03988)升0.3%；建行(00939)升0.3%，惟股份今日除息，拖低恒指過百點。另外，招行(03968)升3.6%，為升幅最大國指成分股：民行(01988)升2.9%；信行(00998)升1.5%。內險方面，平保(02318)升0.5%；國壽(02628)升1.9%；太保(02601)升1.9%；財險(02328)升1.4%；太平(00966)升1.9%。

排查事件相關股：內地《財新網》報道，銀監會於6月中旬要求各家銀行排查包括萬達、海航集團、復星、浙江羅森內里在內數家企業的授信及風險分析，排查對象多是近年來海外投資比較兇猛、在銀行業敞口較大的民營企業集團。在深交所上市萬達電影(002739.SZ)今日中途停牌，停牌前報挫9.9%。本港上市的復星國際(00656)曾挫9.6%，收市跌5.8%，成交大增；復星醫藥(02196)跌5.9%。海航系方面，海航實業(00521)跌6.1%；香港國際建投(00687)跌5.2%。

焦點股份

中國燃氣(00384)：績後股價造好，收報14.2元創逾兩年新高，升幅9.2%，成交額4.73億元。集團昨日收市後公布，全年多賺82.47%，每股派末期股息20仙。富瑞最新報告指集團估值便宜，維持「買入」評級和目標價15.4元不變。

上海電氣(02727)：午後曾升11.1%，收市升4.9%，成交額達3.54億元，其A股(601727.SH)停牌。內地媒體報道，美國電動汽車生產商特斯拉(Tesla)與上海政府簽署投資建廠協議，特斯拉新工廠將落戶上海臨港開發區，特斯拉在華合作夥伴正由上海臨港、國盛及上海電氣爭取。

安悅國際控股(08245)：午後炒高，一度飆1.14倍，收市升1.08倍，為升幅最大港股，成交額4590萬元屬集團上市以來最高。集團上周三公布全年盈利約430萬元，按年虧轉盈。

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