港股直擊 中國財經

內地股市先升後跌，上證指數最高見3186點，升30點或0.97%，惟尾段倒跌，收報3147點，跌8點或0.28%，成交2204.38億元(人民幣‧下同)。

北上投資A股的「滬股通」130億元人民幣額度，全日額度剩餘125.09億元，用4.91億元或3.8%。

紅豆股份(600400.SH)漲停，為表現最好「滬股通」股份。復星系惹關注，復星醫藥(600196.SH)跌8%。

南下投資港股的105億元「港股通」額度，於16:00PM，額度剩餘89.36億元，用15.64億元或14.9%。