即巿股評 港股直擊

噚日話咗個市喺結算前行range，劇本就係跟住咁行，25500-26000點，五百點波幅上落，可以玩足一個星期到月底期結、半年結之後先再開邊。恒指今早低開，落到25597點半日低位，即係又唔穿25500。其後同內地股市拍住上，半場恒指最高見25868點，半日報收25839點，升144點；國指則升110點，報收10504點。

若然今日收市都喺現水平，甚至再高些少，又企番喺10日線(約25795)同20日線(25811)之上，家陣兩條平均線幾乎滙聚一齊，估計結算前會喺呢兩條線附近穿梭。嚟緊幾日恒指可能一日收喺呢兩條線上面，一日又收下面，暫時睇住呢兩條線似乎嘥氣。反而用番上星期嘅高低位，即係26043點同25575點更有參考價值，升穿上面企穩，有權再挑戰新高，相反25575再失唔行番上去，試50日線(約25138)機會較大。

噚日唔少缸邊友話10日線跌穿咗20日線，出咗個死亡交叉，叫得死亡交叉，字面睇負面唔係好嘢。實際上又係唔係咁差呢…..好奇怪地，港股對於應該向下嘅死亡交叉，又或者應向上嘅黃金交叉，經常都出現反指標作用，今日大市反彈逾百點，已經話咗你知噚日個死亡交叉係反指標。所以阿Man近年對於呢兩個交叉已無乜感覺，甚至傾向用作反指標提示。

今日個市上得返，全靠內銀股發力，建行(00939)除淨財息兼收，不過正因為建行咁大件頭除淨，令恒指升幅細過期指，期指低水收窄。嚟緊仲有工行(01398)同中行(03988)等住派息，珠玉在前，留意呢兩行會唔會有樣學樣，股東財息兼收。

騰訊(00700)亦升1%，不過現價仍低過開市價，要行得靚仔啲，今日最好上番開市價樓上，否則連續三日見陰燭，怕係短期見頂先兆。至於友邦(01299)再創上市新高，多得細摩上調目標價至74元，半日升2.3%，報收57.95元，有貨可持有，唔使急住走。另外港交所(00388)亦升逾1%，皆因中證監指A股入摩後，滬深港通額度可能唔夠用，意味有機提高額度，港交所當然受惠。

國家發改委已下發《關於取消、降低部分政府性基金及附加合理調整電價結構的通知》，變相調升上網電價。整個內地電力股板塊上升，不過大部份裂口高開回落，呢啲走勢追唔過。

麥狄文

(徐狄怡‧證監會持牌人)